韓國瑜：處置未落實居家隔離 公安隱私抓平衡點

（中央社記者王淑芬高雄17日電）台南市長黃偉哲主張要對未依規定落實居家隔離民眾罰款並公布姓名，高雄市長韓國瑜今天對此表示，尊重中央的指揮防疫標準，並在公共安全及個人隱私之間抓一個平衡點。

韓國瑜下午主持「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第八次應變指揮中心會議後，接受媒體聯訪有關黃偉哲的主張時，做上述表示。

黃偉哲上午到成大醫院慰問防疫工作人員時指出，如果在台南市發現需要居家隔離的民眾到處趴趴走，不僅罰款還要公布姓名，盼市民配合。

韓國瑜被問到罰款、公布姓名一事時表示，尊重中央流行疫情指揮中心的標準；依據公共安全及個人隱私之間抓一個平衡點，「我們地方政府是配合中央的」。

昨天出現武漢肺炎台灣死亡首例，韓國瑜在疫情會議致詞時指出，目前是否為社區感染尚無確切的答案，對國人內心造成很大的衝擊；他今天跑遍高雄市的蛋黃區、蛋白區發現戴口罩的人比上週明顯增多，代表大家有心裡壓力。

媒體提問，韓國瑜致詞的說法是否認為衛福部長陳時中應更清楚說明。對此，韓國瑜表示，這是台灣第一個確診死亡案例，造成國人心理很大的壓力，他也看到戴口罩的人比上週多了。

韓國瑜指出，這起死亡確診案例相信已對防疫工作及國人心理狀態造成影響、物資需求也會水漲船高。他感受到陳時中的負荷已不是衛福部能夠負擔的，可能要跨部會協助，盼國人同胞遵守中央流行疫情指揮中心的指揮，全力配合「我們一起來打贏這場防疫作戰」。（編輯：戴光育）1090217