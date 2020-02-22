防疫情澎湖禁公務員出國 台中台南跟進

（中央社台北22日綜合報導）武漢肺炎疫情全球延燒，澎湖縣政府今天率先禁止公務員請假出國，台中、台南等縣市政府也跟進，並宣導不得前往旅遊警示國家，但多數縣市政府並沒有相關措施。

根據中央流行疫情指揮中心目前針對2019年冠狀病毒疾病的旅遊警示建議，第一級的旅遊警示國家為泰國，第二級旅遊警示的國家有新加坡、日本及韓國；第三級旅遊警示的有中國大陸及香港、澳門。

澎湖縣長賴峰偉今天率先宣布，基於降低感染風險，即日起同仁禁止請假出國，希望大家共體時艱，暫緩出國計畫。

對於澎湖縣政府禁止公務員請假出國的規定，台中市、台南市也跟進，要求及宣導員工不得請假前往須隔離或旅遊警示國家。

台中市政府人事處長陳杉根受訪表示，24日將發文所屬各機關公告，宣導同仁不得前往旅遊警示國家。回國後，也必須自主健康管理，避免回國後無法上班，影響公務運作。

台南市長黃偉哲說，市府員工若請假前往中央已發布第2級及第3級旅遊警示的國家，市府不會准假，第2級旅遊警示是市府現階段的標準。

雲林縣長張麗善指出，自今年2月起，已取消官方出國的參訪活動，至於縣府機關員工私人出國旅遊部分，也勸說員工如非必要，不要前往旅遊警示國家。

至於台北市、新北市、高雄市、桃園市、基隆市、彰化縣、宜蘭縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、苗栗縣、新竹縣市、嘉義縣市等地方政府，則尚未跟進提出相關公告。

台北市政府副發言人戴于文表示，沒有特別禁止，一切以中央規定為主。

新北市府新聞局長蔣志薇說，武漢肺炎防疫期間，市府並未特別制訂公務人員出國規範，所有人員的出國、回國的自主健康管理、居家檢疫與居家隔離政策，新北市府與中央同一標準。

高雄市政府新聞局長鄭照新指出，尊重澎湖縣府團隊決定，各縣市編制與地理人文狀況不一，高市府參照中央旅遊警示，目前中央沒有特別行動，高雄市持續關注。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，公務員是否必須限制出國，或是禁止公務員出國地區別，市府一切都依照行政院人事行政總處的相關規定辦理。

彰化縣政府人事處表示，縣府目前雖未禁止公務人員出國，但對疫區加強宣導，請同仁避免前往或轉機。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛說，基於台灣本島防疫規範一致性，現在沒有特別禁止，一切以中央規定為主。

花蓮縣政府發言人張逸華表示，縣府目前並未制定公務人員出國規範，相關規定與中央同一標準。

台東縣政府表示，目前府內並無規劃出國限制，但會勸導同仁這段期間儘量不要出國，除了協助防疫工作也保護自己和國人健康。

基隆市政府發言人沈詠珮說，現在沒有特別禁止，一切以中央規定為主。

新竹縣長楊文科表示，尊重澎湖縣政府的決策，但新竹縣不會跟進。新竹市政府也對此回應，不會跟進。

苗栗縣政府秘書長陳斌山指出，目前並未禁止縣府公務人員出國，但對於出國地點建議要審慎評估。（編輯：陳俊碩）1090222