武漢肺炎指引 社區集會參與者無須全面戴口罩

（中央社記者陳偉婷台北4日電）疫情指揮中心今天公布武漢肺炎社區因應指引，目前一般大眾在社區感染風險相對較低，最重要的就是勤洗手、注意咳嗽禮節。集會活動除高風險者，目前不建議參加者全面戴口罩。

衛生福利部疾病管制署網站公布內政部編修的「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」因應指引：社區管理維護」。

指引指出，依指揮中心監測資料顯示，目前國內疫情除從事醫療照護工作或與確診病例曾有密切接觸者外，一般大眾在社區感染的風險相對較低。但為預防群聚感染及強化民眾健康安全，最基本且最重要的防疫措施仍是落實勤洗手、呼吸道衛生、咳嗽禮節，以及生病在家休息。

除做好個人衛生、社區清潔和相關宣導工作，若社區要舉行集會活動，也要注意防疫措施。包含集會前要做風險評估，如果住戶有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液 或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等，在武漢肺炎流行期間，建議避免參加社區活動。

指引也指出，社區除準備集會活動的應變計畫，也必須宣導，生病應在家休息、不要參加集會活動。

集會活動舉辦期間，指引提醒，應加強防範衛教和強化個人衛生，目前不建議所有參加的住戶與社區服務人員全面戴口罩：但若住戶從事可能經常直接面對面接觸出現呼吸道症狀患者，或是其它須在人潮眾多的密閉場所工作者，則建議配戴口罩。

指引也提到，如果社區有疑似武漢肺炎通報定義者，應考量活動形式、人數與疫情狀況，必要時可討論活動是否延期或取消，避免社區群聚或疫情擴大。

不少人期盼指揮中心訂定大型集會活動指引；指揮官陳時中也在下午的記者會表示，若要舉辦集會遊行，必須先評估必要性，若沒有必要就儘量不要辦，如果真的有舉辦必要，就必須進行風險評估，像是對於相關參與人員的掌握，包含掌握其旅遊史、接觸史，若是掌握越清楚，問題就越少。

陳時中也說，舉辦地點部分必須考量通風性等，像是維持距離1公尺以上、愈通風越好，以及是否有應變計畫，還必須考量是否有適當隔離場所、是否有醫療人員可以跟衛生單位聯繫等，有了這些，對於整體活動舉辦會更安全。（編輯：屈享平）1090304