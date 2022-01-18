伴長者找回防疫期間流失肌力 畢嘉士辦健走杖訓練

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，畢嘉士基金會團隊造訪社區，發現許多長輩因長時間居家，缺乏運動、飲食不均衡，導致肌力流失，於是舉辦健走杖訓練巡迴服務，陪伴各鄉鎮長者，找回運動動力和習慣。（畢嘉士基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月18日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）去年疫情3級警戒降級後，畢嘉士基金會團隊造訪社區，發現許多長輩因長時間居家，缺乏運動、飲食不均衡，導致肌力流失，於是展開健走杖訓練巡迴服務。

畢嘉士基金會執行長周文珍透過新聞稿表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒降級後，基金會團隊發現不少長者因長時間居家而肌力流失，從去年10月迄今，畢嘉士健走杖訓練團隊已舉辦28場次訓練活動。

周文珍表示，基金會至今一共造訪超過18個社區據點、成功號召500名以上長者參加，盼望深入社區幫助長者改善肌力，預防衰弱及跌倒，隨著春節即將來到，為了要讓長輩能開心與家人出門走春，畢嘉士展開健走杖訓練巡迴服務，目標是陪伴各鄉鎮長者，找回運動動力和習慣。

畢嘉士健走杖訓練團隊中的謝錫卿，現年60歲，退休前為警消，他說，疫情過後，看到之前認識的奶奶，狀態都跟以前完全不同，感嘆之餘決定起而行，經過培訓後成為「健走杖訓練員」，換個方式守護社區居民。

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基金會社工鄒玉英表示，健走杖運動由2根健走杖（或竹杖）作為主要運動工具，能確保使用者在行進間的安全，除了訓練肌力，身體平衡、手腳協調都能訓練到，健走杖運動也合適發展活動雙臂、鍛鍊上肢力的動作，就算是輪椅長輩，坐著也能參與大部分的訓練動作，養成運動的好習慣。

為提升長輩持之以恆的動力，訓練團隊精心設計尋寶活動，讓長輩們開心在公園內進行尋寶遊戲，依據尋找到的數量，兌換大小獎品。（編輯：陳仁華）1110118