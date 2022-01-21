柯文哲：疫情仍在升溫 但不贊成提高管制

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北21日電）桃園機場群聚延燒全台，台北市長柯文哲今天說，看起來疫情還在持續升溫、擴散且無法清零，但他不贊成提高管制，讓它慢慢感染就好，反正沒有插管、送加護病房的。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲說，要把疫情控制住，就要讓以確診者為中心的匡列範圍外感染機會小於1，但本土疫情發展到現在，要能做到有效匡列已經不太容易。

柯文哲說，去年台北市花了很長的時間與力氣去做精準疫調才達到清零，但現在確診數量已經這麼多，且還在升溫、擴散，持續悶燒，是時候做一個政策決定，是否還要維持清零戰術。

柯文哲指出，他不贊成提高管制，就維持2級警戒，反正現在還沒有插管或是送加護病房的患者，且看起來已經沒辦法清零，加上台灣疫苗覆蓋率高，人民又肯聽話戴口罩，所以病毒傳播速度不會很快，乾脆就讓它慢慢感染。

不過，柯文哲表示，他比較擔心接下來的春節連假，這段期間衛生局疫調、醫院篩檢及打疫苗的量能會下降，很擔心疫情會不會因此擴散，就像去年疫情是在母親節連假結束後散開。

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媒體詢問，是否建議民眾不要返鄉？柯文哲說，這已經不是醫學問題，而是政治文化的問題，他常開玩笑說，台北市現在最安全的地方是萬華，因為抽樣發現，有97%的人可能被感染過或是打過疫苗所以有抗體，這也是英國的策略，但在過程中也許會犧牲掉一些人，所以這題沒有標準答案。

柯文哲指出，春節連假是個問題，但他一直在想，台北市民打滿2劑疫苗的人已經超過8成，就算疫情散開也不會散很快，了不起悶燒，不過像印度就是在節慶後疫情大爆發，中國去年下令不准返鄉、今年還在頭痛，「極權國家都很難決定了，更何況我們是民主國家。」（編輯：張銘坤）1110121