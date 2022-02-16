背風側擴散條件不佳 高雄前金空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北16日電）環保署今天表示，受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；截至上午10時，高雄前金空氣品質達紅色警示等級，台南、高屏多為橘色提醒等級。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時，高雄前金空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒；另外有18測站達橘色提醒等級，大多集中在台南、高雄及屏東。

環保署表示，受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件較佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。

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環保署指出，今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏零星地區短時間達紅色警示等級。

環保署表示，預估明天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差；18日華南雲雨區東移影響，污染物受降雨洗除機會上升，空氣品質有望好轉；19日至21日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下並影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積。（編輯：張雅淨）1110216