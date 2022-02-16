更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

背風側擴散條件不佳 高雄前金空氣品質亮紅燈

2022/2/16 10:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）環保署今天表示，受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；截至上午10時，高雄前金空氣品質達紅色警示等級，台南、高屏多為橘色提醒等級。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時，高雄前金空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒；另外有18測站達橘色提醒等級，大多集中在台南、高雄及屏東。

環保署表示，受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件較佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保署指出，今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏零星地區短時間達紅色警示等級。

環保署表示，預估明天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差；18日華南雲雨區東移影響，污染物受降雨洗除機會上升，空氣品質有望好轉；19日至21日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下並影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積。（編輯：張雅淨）1110216

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族