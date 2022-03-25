西半部擴散較差 雲嘉南及金門空氣品質亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）行政院環境保護署表示，今天上午環境風場為偏弱東南風，西半部地區在背風面，擴散條件較差，雲嘉南空品區及金門地區空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環保署並說，上午西半部地區風速弱，污染物易累積，午後南風增強，南部擴散條件逐漸好轉，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，空氣品質多為普通等級。

環保署指出，根據上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區的空氣品質為良好等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、澎湖地區主要為普通等級；雲嘉南空品區及金門地區為橘色提醒等級。

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接下來兩天假日，環保署說，26日環境風場為偏南風至西南風，南部地區位迎風面，擴散條件佳；北部地區位於下風處，污染物稍易累積。高屏、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為普通等級。

27日鋒面通過及東北季風增強，北部地區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南地區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：管中維）1110325