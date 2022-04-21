新竹市增34確診 19例感染源疫調中

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市今天新增34名確診者，其中，有19例個案感染源仍在疫調中，其餘部分，多為居隔期間採檢陰轉陽，或確診個案的家庭、職場密切接觸者，或曾前往高風險區域旅遊史者。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新增的34名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案中，有3例曾參加阿妹演唱會，出現咳嗽、流鼻水等症狀後採檢陽性確診。

另有2例為舊社國小及載熙國小學童確診案，舊社國小，復課日還等待疫調後確認，載熙國小已停班、預計4月26日復課。竹市目前累積22校停課或停班，其中有6校已復課。

市府指出，今天確診個案足跡包含，好市多、巨城、大遠百、新竹火車站、新竹轉運站等人潮密集公共場所，都已通知營業場所進行清消。民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可至國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說，新竹市在民國111年確診累積人數至今共 216人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，目前居家隔離1173人，康復出院人數64人。

衛生局表示，國軍社區篩檢站昨天共計篩檢293人，報告已全數確認，共計5人陽性，均依中央流行疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。（編輯：方沛清）1110421