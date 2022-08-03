醫染帶狀疱疹半邊臉「毀容」 籲2族群接種疫苗預防

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）一生中至少有1/3機會得到帶狀疱疹，也就是俗稱的「皮蛇」，感染科醫師也可能遭皮蛇纏身，甚至半邊臉「毀容」、視力受影響，呼籲高齡、免疫缺陷2大族群接種疫苗預防。

林口長庚醫院兒童感染科主任陳志榮今天在記者會中分享帶狀疱疹親身經驗，帶狀疱疹好發族群為50歲以上民眾，但帶狀疱疹卻找上當年僅20多歲的他，那時壓力大、免疫力下降，起初只是莫名頭痛，皮膚外觀都看不到病灶，四處尋醫都不知道病因。

陳志榮說，直到2、3天後出現水泡，才恍然大悟是得到帶狀疱疹，病灶幾乎都是長在頭部，半邊臉「毀容」，甚至影響視神經，雖然有服用抗病毒藥物，但藥效有限，2、3週後才痊癒，藥物對避免帶狀疱疹常見疹後神經痛也沒效果，皮膚復原後仍會轉為長期慢性疼痛。

據統計顯示，台灣民眾帶狀疱疹機率為32.2%，意味每3人中就有1人可能罹患皮蛇。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎說，以此數據分析，罹患皮蛇機率比感染流感重症或COVID-19重症更高，帶狀疱疹的主要原因是水痘病毒再活化，帶狀疱疹常見的疹後神經痛更如同「長新冠」。

李秉穎進一步解釋，當小時候感染水痘後，水痘帶狀疱疹病毒就會終生潛伏在體內神經節，當年紀大或身體免疫功能變差，無法抑制病毒時，潛伏病毒就會伺機活化，沿著神經分布、蔓延發病，最終在表層皮膚呈現水泡，伴隨劇烈疼痛。

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李秉穎表示，帶狀疱疹的高風險族群有2大類，其一是50歲以上民眾，再者是骨髓移植跟幹細胞移植的患者，因其長期使用化療藥物、生物製劑等免疫抑制劑，都會影響自體免疫力功能，也是高危險族群。帶狀疱疹不致命，但併發症疹後神經痛，「是痛到讓人想自殺的那種痛」。

陳志榮和李秉穎都提到接種非活性疫苗是預防帶狀疱疹的好方法，這款疫苗須接種2劑，民眾雖需自費，一劑約新台幣8000至9000元，但施打疫苗後，50歲以上民眾可達到92%保護力，減少病毒活化發生，還能預防疹後神經痛達8成以上，建議50歲以上民眾、18歲以上免疫缺陷者施打。（編輯：陳仁華）1110803