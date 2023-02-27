因應極端氣候風險 南市水產低溫險理賠137件

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）去年底入冬以來幾波低溫寒流，影響台南地區養殖漁業。台南市政府推動的養殖水產低溫保險啟動137件理賠作業，共撥付新台幣557萬元理賠給付，提供養殖漁民最即時保障。

依台市政府農業局提供產險公司統計，去年12月以來台南地區啟動137件理賠作業，氣溫監控達「連續攝氏10度以下達10小時以上」的「溫度參數養殖水產保險」理賠條件，共撥付約557萬元理賠給付。

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農業局表示，因應極端氣候變遷，提高農業韌性，持續鼓勵宣導漁民投保養殖漁業，分攤經營風險，提供漁民更有保障的養殖環境。111年度台南地區投保溫度參數養殖水產保險的漁民共44人、投保面積85.87公頃，保險費由中央機關與市府各補助1/3，漁民僅需自行負擔1/3。

農業局漁業科表示，「溫度參數養殖水產保險」保險期間是每年11月1日至隔年的3月15日。目前有石斑、虱目魚、吳郭魚、鱸魚等承保魚種，理賠金額視飼養方式、保險金額、自負額等條件有所不同；若發生1次以上理賠事故，總賠償金額以保險金額為限，只要達理賠條件(連續攝氏10度以下達10小時以上)，不用現勘即可獲得保險保障，由政府協助負擔保費，分擔養殖風險，養殖漁民可多加利用。（編輯：孫承武）1120227