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交通事故資料線上下載 新增健保卡驗證機制

2024/3/9 10:48
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（中央社記者郭建伸台北9日電）內政部警政署今天指出，自今年2月起，「道路交通事故資料申請系統」線上申請驗證機制，除現有的自然人憑證外，新增健保卡驗證，民眾上網就可線上驗證下載有人員傷亡交通事故的資料。

內政部今天透過新聞稿表示，民眾於道路上發生交通事故後，依據「道路交通事故處理辦法」第13條規定，當事人或利害關係人得於交通事故現場處理完畢7日後，向處理單位申請閱覽或核發道路交通事故現場圖及現場照片，於事故30日後得申請提供道路交通事故初步分析研判表。

內政部表示，為方便民眾申請交通事故相關資料，除可書面申辦外，警政署自民國102年建立「道路交通事故資料申請系統」，讓民眾可線上申請再至附近的警察機關取件，並在106年9月起，開放自然人憑證線上驗證申請及下載電子檔資料。

內政部統計，去年有19萬5607件申請，平均每月申請1萬6301件，比前3年平均每月使用系統申請成長幅度上升逾49%，民眾利用網路申請比例有明顯增加趨勢。

為方便有交通事故調解、鑑定及訴訟等需求的民眾，內政部警政署從今年2月起，針對交通事故資料線上下載，新增健保卡驗證機制。（編輯：黃瑞弘）1130309

#內政部警政署
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