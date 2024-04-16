台鐵宜蘭線必經2橋易淹 改建抬高2.6公尺

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵宜蘭線必經的新北市第三雙溪橋及新社橋是易淹水區，台鐵自107年9月底改建，新橋比舊橋抬高2.6公尺，預計今年底全部完工啟用。

台鐵公司今天舉行記者會，說明第三雙溪橋及新社橋改建進度。

台鐵說，第三雙溪橋及新社橋通洪斷面及耐震力不足，民國90年納莉颱風及93年納坦颱風時，這2座橋軌面都遭大水淹沒，列入「鐵路行車安全改善計畫」，改建朝加強安全防護與防災措施，以符合雙溪河水系統整治計畫。

台鐵說，改建工程於107年9月30日開工，工程經費新台幣7億4333萬元，新橋比舊橋高2.6公尺，目前西正線的橋面板與軌道鋪設，已於去年11月10日完成，系統機電預計今年5月完成切換，東正線預計今年底到明年初完成啟用，舊橋之後也會拆除。

台鐵說，第三雙溪橋及新社橋是透過土堤相連，看起來就像是一座橋，全長1.8公里。

台鐵宜蘭線列入改建的橋梁，還有第一及第二雙溪橋，預計明年完工。

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有趣的是，台鐵改建第三雙溪橋及新社橋時，原本打算設計高30公尺的脊背橋，但環保團體認為，會有老鷹站在橋梁制高點，對其他鳥類等生物構成威脅，後來改建成一般的預力混凝土橋。

台鐵說，這2座新建橋梁跨越雙溪河及田寮洋溼地，當地有143種、5700多隻鳥類及水生物棲息，工程上採用環境友善工法，兼顧生態與工程需求，去年底也獲行政院公共工程委員會頒發「公共工程品質優良獎-土木工程類」優等獎。（編輯：吳協昌）1130416