美中關係詭譎 外交部：中恐加強謀奪邦交國

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）外交部表示，美中區域軍事、經貿關係詭譎多變，對台灣安全、產業發展難免有影響，也不排除中國可能為轉移焦點，加強謀奪台灣友邦與打壓台灣國際參與的力道。

外交部長吳釗燮預計7日列席立法院外交及國防委員會，報告「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響」，並備質詢。

根據送交立法院的書面報告內容，吳釗燮在報告中指出，近期美中關係出現許多複雜變化，美中貿易衝突紛擾未歇，軍事方面也產生波瀾，包括9月底美國軍艦在南海海域險與中國船艦發生衝撞，以及美國10月再度派遣2艘軍艦航經台灣海峽執行「航行自由任務」，這些都與台海、區域安全息息相關。

吳釗燮表示，美中區域軍事、經貿關係詭譎多變，對台灣安全、產業發展難免有影響，也不排除中方可能為轉移焦點，藉機加強謀奪台灣邦交國以及打壓台灣國際參與的力道。

他說，外交部將密切注意相關發展，並全力鞏固、深化與友邦的關係；同時，也將與美、日等理念相近國家保持密切溝通，積極爭取這些國家在台灣與邦交國的關係以及台灣國際參與等議題上，給予協助。

吳釗燮表示，外交部將務實推動台美安全關係，增進雙方軍事合作及交流。台灣建構堅實的自我防衛能力，對印太地區和平穩定具有重要意義，政府將續提升國內國防產業發展，落實國防自主計畫，並透過必要的對外軍購，強化自我防衛實力。

另外，他說，美方曾多次公開表示台灣在美國「印太戰略」扮演重要角色。台灣的「新南向政策」與美國「印太戰略」基於共同理念及利益，未來應可在此戰略架構下提供正面能量，例如台美在「全球合作暨訓練架構」擴大合作，協助區域國家的能力建構。

吳釗燮表示，政府將持續向美方展現台灣參與美國「印太戰略」的意願、能力，推動與美國及其他理念相近國家在太平洋地區尋求合作契機。

此外，他指出，雖然美中軍事情勢緊繃，但雙方仍保留對話彈性。11月中旬後，美中高層對話互動機會漸增，包括「東亞高峰會」、「亞太經濟合作」領袖峰會，以及11月底在阿根廷舉行的G20峰會，特別是美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平計畫在該峰會場合進行「川習會」；台灣須密切注意美中高層對話對雙方關係的影響。（編輯：張均懋）1071106