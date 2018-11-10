蔡英文站台林智堅 籲用選票挺認真做事的人

民進黨主席蔡英文（前中）10日晚間為爭取連任的新竹市長林智堅（前左）站台，呼籲民眾持續支持，用選票力挺認真做事的人。前右為民進黨立委柯建銘。中央社記者魯鋼駿攝 107年11月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）民進黨主席蔡英文今天晚間到新竹市為爭取連任的新竹市長林智堅站台，說林智堅用政績證明他是市長最好選擇，呼籲民眾持續支持，用選票挺認真做事的人。

林智堅鎖定最大選區新竹市東區與新竹科學園區的廣大人口，今天晚間在慈雲夜市舉辦「挺明日新竹晚會」，邀多位歌手到場獻唱，蔡英文與行政院長賴清德、立委柯建銘也到場站台，鞏固林智堅現有聲勢。

蔡英文致詞時肯定林智堅4年政績，強調這證明他就是最好市長選擇，並指越接近投票日，越來越多抹黑與假消息，強調改革不能走回頭路，呼籲民眾用選票給認真做事的人公道。

賴清德說，他當過台南市長，知道要治理新竹市不簡單，他也順帶為新竹縣長參選人鄭朝方拉票，指鄭年輕、有理想，如同4年前的林智堅，兩個年輕人有共同改變大新竹的目標，若縣市能合作，相信對竹縣好、也對竹市好，大新竹共好將讓新竹縣受益，也讓新竹市更加得利。

林智堅表示，4年來不敢辜負市民的期待，每天不眠不休拚市政，用生命當市長，如今改變已實現、政績就是政見，且政績是選擇市長唯一的標準，新竹市4年前、後差異，市民有目共睹。

林智堅說，最近掃街時聽到鄉親說「一定穩的、不差我這一票」，聽了以後很害怕，呼籲每個人都要把票投下去、一票都不能少，高票連任後，未來向中央爭取經費能更大聲，且新竹市絕對不能再走回頭路，要讓新竹市走上世界的舞台。（編輯：張銘坤）1071110