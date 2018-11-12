赴APEC發聲 張忠謀：台灣是數位經濟供應鏈關鍵

（中央社記者呂欣憓台北12日電）APEC領袖代表張忠謀將在APEC領袖會議上以英文發言，他將提到台灣是現代數位經濟供應鏈中關鍵性、不可避免的一部分，台灣非常願意參加討論，解決目前或未來的問題。

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場，領袖代表張忠謀暨夫人張淑芬計畫於16日搭乘專機前往與會，抵達後隨即參與經濟領袖閉門會議。APEC預計18日發布領袖聯合宣言。

總統蔡英文今天早上在總統府內接見APEC代表團，張忠謀隨後舉行記者會，向各界說明他此行的任務內容。張忠謀說，他要講明兩點，第一，APEC是亞太經濟合作，APEC的會議是一個經濟會議，不是政治會議，不是外交會議，是一個經濟合作會議，我也以這心情做領袖代表，參加會議。

張忠謀說，第二點，他參加這會議的身分是Chinese Taipei的領袖代表，總統蔡英文提醒他要模擬總統對經濟問題看法，他已經和總統交換意見，再把結論展現到會議上。

張忠謀說，18日是唯一正式的領袖會議，有21個經濟體與會，在正式會議時，每個領袖都可以發言6分鐘，他會在那個會議以英文發言，總統已經看過也很滿意稿子內容。

張忠謀今天在記者會上向各界報告他的發言內容概要。他說，最近20幾年在資訊和通訊方面的技術進步，已經改變了在APEC超過10億人民的生活，這些資通訊的進步，改變了經濟、改變大家怎麼交朋友、改變了政治。

張忠謀說，資通訊進步產生新的企業，也使得很多老企業過時，改變了學者學生做研究的方式，給了知識分子這個名詞新的意義，這些改變都可以稱為現代的數位經濟。

張忠謀說，創新是數位經濟的引擎，市場經濟是現代數位經濟的載具，而數位經濟的供應鏈就是美國、中國大陸、台灣、日本、南韓和新加坡，這不是巧合，這幾個地方都是很創新的地方，都是市場經濟。

張忠謀說，大家也看到了數位經濟的問題，像補貼產能、高關稅、隱私沒有保護等，他會在會中代表Chinese Taipei呼籲這些問題都要在雙邊或多邊談判中解決、要在APEC中解決，解決現在的數位經濟就可以邁向未來的數位經濟。

張忠謀說，他會在會中強調，Chinese Taipei雖然只是中型經濟，但是Chinese Taipei是數位經濟供應鏈關鍵性、不可避免的一部分，Chinese Taipei非常願意參加這些雙邊或多邊討論，解決目前或未來的問題。（編輯：張良知）1071112