親吳人士：3/16立委補選後 吳敦義表態參選總統

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨2020總統初選時程未定，前新北市長朱立倫已率先表態參選，並傳出將出訪美國；親近國民黨主席吳敦義的中常委表示，待3月16日立委補選結束後，吳敦義也會表態參選總統。

目前國民黨內除朱立倫，另有孫文學校總校長張亞中也表態競逐2020，朱立倫於新北市長卸任當天，馬上宣布將展開「學習之旅」，全國走透透聆聽民眾聲音，近日又傳出2月中旬拜訪美國矽谷，進行「產業學習之旅」。

國民黨中常委江碩平認為，吳敦義一定會參選，時機點可能是立委補選結束之後，如果補選戰績好，對他一定是加分效果。

國民黨中常委姚江臨表示，吳敦義身為黨主席，應先輔選，待立委補選結束後，才有可能表態參選，他說，吳敦義是負責任的人，否則隨時丟下黨主席職務表態參選。

黨內人士表示，誰掌握黨機器，誰就可能贏得總統大選入場券，尤其吳敦義帶領國民黨打贏九合一選戰，又在議長選舉有很好的表現，這些大家都有目共睹，吳敦義更是在國民黨艱困時刻，背負募款壓力。

至於國民黨總統初選時程，吳敦義昨表示，現在還沒辦法完全確定，「恐怕就是在5月左右」。

吳敦義雖未正式宣布參選，但不忘「提醒」黨員記住，去年底九合一選舉與地方議長選舉的國民黨創下的戰績，並在全國各地舉辦感恩茶會，春節還沒到，全台各縣市吳敦義已跑一輪了。

另一方面，國民黨中央轄下的大陸事務部、海外部積極與美、中聯繫，盼能促成吳敦義與海外僑胞的「感恩之旅」，也為國共論壇和吳習會布局。

根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，總統候選人提名，由中央委員會依據30%黨員投票、70%民意調查結果，決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。（編輯：蘇龍麒）1080122