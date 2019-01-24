強化海域偵監能力 銳鳶無人機首度飛行展示

國防部春節加強戰備，海軍24日首度公開進行銳鳶無人機的飛行展示，銳鳶無人機結合在航偵巡艦、機及觀通系統等兵力，可強化對廣大海域搜索及目標監偵、辨識能力，大幅提升指揮官戰場用兵彈性，加速決心下達。中央社記者張皓安攝 108年1月24日

（中央社記者王承中屏東24日電）海軍今天呈現銳鳶無人機與外海艦艇進行聯合偵監作業，展現海軍遠距離指管及監偵能力，並首度公開進行銳鳶無人機的飛行展示。

國防部為使國人了解國軍官兵在春節期間強化戰備實況，特別在上午邀請媒體前往屏東基地，參訪海軍海上戰術偵搜大隊與南部海域偵巡艦艇遂行聯合監偵作業，並首度在國人面前進行銳鳶無人機的起降及衝場飛行展示。

國防部指出，本次操演想定，外海的海軍基隆級蘇澳艦及康定級昆明艦模擬飛彈來襲，發布防空一級備戰，施放干擾彈及採取反飛彈措施。銳鳶無人機則依作戰中心提供預警情資起飛，執行目標聯合監偵，透過國軍情傳鏈路傳輸即時影像，充分展現海軍遠距離指管及監偵能力。

由於過去銳鳶無人機曾發生多起墜機事故，最近一次在10日於台東外海執行任務，返航疑因機械故障墜海。海軍海上戰術偵搜大隊中校副大隊長謝旻璋受訪表示，持續收整銳鳶機運作的數據及參數，提供中科院做系統研改，目前在操作上的狀況越來越好，在飛行時數及任務執行上，也呈現很好的狀態。

海軍表示，「掌握情資，才能掌握戰場主控權。」銳鳶無人機結合在航偵巡艦、機及觀通系統等兵力，可強化對廣大海域搜索及目標監偵、辨識能力，大幅提升指揮官戰場用兵彈性，加速決心下達。

海軍指出，銳鳶、紅雀無人機是國內中山科學研究院自行研發設計的監偵利器，為「國防自主」重要指標。海軍將持續以創新不對稱思維，建立「量少、質精」的堅強武力，以捍衛國家主權，保障全國人民安全。

根據海軍提供的性能諸元指出，銳鳶無人機翼展長度8.6公尺，機身全長5.3公尺，機身高度1.6公尺，酬載重量55公斤，昇限4000公尺，最大滯空時間可達12小時，最大空速為時速180公里。（編輯：趙蔚蘭）1080124

國防部春節加強戰備，海軍24日首度公開進行銳鳶無人機的飛行展示，銳鳶無人機配備整合型光電酬載，具備長滯空飛行，即時資訊影像傳輸等特型，可強化聯合監偵作業機制及不對稱作戰戰力。中央社記者張皓安攝 108年1月24日

國防部春節加強戰備，海軍24日首度公開進行銳鳶無人機的飛行展示，銳鳶無人機翼展長度8.6公尺，機身全長5.3公尺，機身高度1.6公尺，酬載重量55公斤。中央社記者張皓安攝 108年1月24日