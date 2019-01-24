客運業春節鬆綁七休一 監委要相關部會管控風險

（中央社記者王承中台北24日電）監察委員王幼玲今天說，已針對客運業在年節、紀念日或國定假日可鬆綁七休一規定，約詢勞動部及交通部官員，要求督促業者篩檢不適合連續工作的司機，預先做好風險管控。

勞動部4日預告，客運業在年節、紀念日或國定假日可鬆綁七休一規定，台灣汽車客運業產業工會9日赴勞動部抗議，要求撤回草案預告，並前往監察院向監委王幼玲、楊芳玲陳情。

王幼玲今天接受中央社記者訪問時表示，接到工會陳情後，已於17日約詢勞動部及交通部官員。

王幼玲說，當天曾詢問交通部及勞動部官員是否已督促、要求客運業者針對勞動部職業安全衛生署公告的「異常工作負荷促發疾病預防指引」對司機進行篩檢，了解他們的身體狀況是否有不適合加班、連續工作的情況。

王幼玲轉述，交通部官員在約詢中表示，「這是公司治理，班表排出來後，司機個人以及客運業者就要了解司機能不能上班」。

王幼玲表示，交通部官員也答稱，雖然是在春節期間，但根據汽車運輸業管理規則，每日最多駕車時間、也就是握方向盤的時間不能超過10小時。她追問，10小時是怎麼來的，是否經過本土的研究，因為在歐洲、日本都是駕車8小時就換司機。但交通部官員僅說是參考國外，但對於是否有相關本土研究則答不出來。

王幼玲說，交通部及勞動部官員在約詢過程中，也堅持新措施不會影響道路安全及勞工身心健康，因此她也要求這些官員必須為政策負責、預先做好相關風險管控。

勞動部23日公告，為顧及公眾生活便利等情況，在年節、紀念日或國定假日，客運業可鬆綁七休一，但附帶4項限制條件，包括「連續工作不得超過9天」、「單日工作時間逾11小時的天數，不得超過3天」、「每日駕車時間不得超過10小時」、「連續2個工作日間，應有連續10小時以上的休息時間」。（編輯：李信寬）1080124