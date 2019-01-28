吳敦義宴請台商 朱立倫：我也很歡迎台商投資

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨主席吳敦義明晚將在飯店宴請百名台商，感謝台商在九合一選舉中的幫助；對此，前新北市長朱立倫今天表示，歡迎台商回國，更希望他們投資台灣，讓台灣的經濟更好。

吳敦義去年12月22日即展開謝票感恩之旅，以茶會的形式，感謝縣市黨部、縣市議員和民眾的支持，近日已經跑完全台19個縣市，更加碼29日晚上在福容飯店舉辦「大陸台商歲末聯誼餐會」，宴請台商。

不具名中常委表示，日前中常委在常會上建議吳敦義可以找機會宴請台商，感謝他們在九合一選戰中出錢出力，而剛好1月30日很多台商都會返台參加前海基會董事長江丙坤追思活動，時間點十分合適。這次餐會雖以黨中央名義邀請，但實際上是由幾名中常委合力出錢舉辦。

表態參選總統的前新北市長朱立倫今晚在「大成集團北區聯合尾牙」受訪時說，吳敦義是現任的黨主席，當然有立場歡迎台商回台，他也很歡迎台商回台過年，更希望台商投資台灣，讓台灣的經濟更好。

至於朱立倫的岳父、二十一世紀基金會董事長高育仁日前拋出兩岸簽署和平協議等主張，朱立倫表示，兩岸最重要的主軸就是相互尊重，他並希望對岸尊重中華民國存在的事實和自由民主的生活方式。

有媒體關注朱立倫的訪美計劃，朱立倫說，基本上會從新創經濟著手，他對於民生經濟已有所了解，而美國矽谷在新創經濟中扮演著重要、領導的角色，他出訪的目的就是多了解未來台灣如何走向新創經濟，不過訪美計畫只是草案，有詳細規劃會再跟大家說明。（編輯：黃國倫）1080128