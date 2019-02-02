核電不延役遭批忽視民意 蘇貞昌：過去政策錯誤

（中央社記者劉麗榮台北2日電）經濟部拍板核電廠不延役，行政院長蘇貞昌今天表示，沒有不尊重以核養綠公投，因為過去政策錯誤，到現在核廢料無處去，「這是事實困難」，未來會努力推動再生能源。

經濟部日前公布新能源配比，評估今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但民國110年起無法達標；此外，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。不過，國民黨立法院黨團認為，「以核養綠」公投案通過，經濟部卻拍板核電廠不延役，顯然忽視民意。

蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕前，被問到新能源政策是否不尊重「以核養綠」公投時表示，正是因為尊重公投，每年燃煤減1%照走；核電的事情，台灣幾十年來走到這裡，核四已封存，核一早已過期，因為過去政策錯誤，浪費那麼多錢，產生諸多爭議。

蘇貞昌說，到現在核廢料無處去，核廢料所在的縣市首長都激烈反對，「這是事實的困難」，他說，多年來大家的理想走到這裡，沒有不尊重公投。

他表示，能源政策在核電不重啟、不延役原則上，一定要努力推動再生能源，燃煤改成燃氣，各種綠能發電都能順利。大家就是一個國家，同在一塊土地上，「一起做決定，就要一起承擔」，讓能源政策往前走。

「以核養綠」公投題目為「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』條文？」（編輯：謝佳珍）1080202