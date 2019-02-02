監察院古蹟修復 不起眼燈箱揭開歷史巧合

（中央社記者王承中台北2日電）監察院東翼二樓走廊懸掛一個很不起眼燈箱，但卻被去年才到任的監察院副秘書長劉文仕發現其中隱藏的數字密碼，意外揭開監察院古蹟修復的歷史巧合。

監察院老建築在日治時期原為台北州廳廳舍，光復後雖歸為監察院辦公處所，但靠近喜來登飯店的2層樓建物，在精省前由省政府漁業局使用，精省後行政院規劃把房舍移撥給監察院，最後由內政部於2000年7月確認准予無償撥用。

在漁業局辦公房舍移撥給監察院以後，監察院正式依文資法規範進行建物修復。劉文仕發現懸掛在東翼二樓走廊的燈箱明確記載工程施作時間為2000年11月到2001年9月，巧合的是，當時內政部長，就是現任的監察院長張博雅，劉文仕則是內政部主管古蹟業務的民政司長。

燈箱上的施作時間，成為揭開監察院古蹟修復歷史的數字密碼。為了古蹟修復需要，當時擔任內政部長的張博雅還特別派劉文仕與時任內政部主任秘書、現任監察院主任秘書的傅孟融，率團赴大陸考察，並前往蘇州瞭解白牆黑瓦的建築特色及古蹟修復技術。

監察院新聞稿中指出，張博雅在聽完劉文仕解說後隨即表示，「從來沒有想到，當年確認無償撥用，並決定以文資法規範進行整修，10幾年後，自己會天天在這裡上班」。

張博雅認為，公務人員主辦任何公共工程，都應該以建造自己家園同樣的態度，審慎嚴謹，不要有任何偷工減料的想法；因為誰都無法預知，哪一天自己或自己的親人會使用到這個設施。（編輯：林淑媛）1080202