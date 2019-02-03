選舉年到 立委拍月曆做貼圖與民眾互動

因「神力女超人」聲名大噪的國民黨立委許淑華，要製作屬於她自己專屬月曆，目前月曆成品已公布在她的臉書紛絲頁上，獲得不少的迴響。（許淑華辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 108年2月3日

（中央社記者劉冠廷台北3日電）為了與民眾拉近距離，提升知名度，立法委員各出奇招，包括拍月曆、製作個人專屬LINE貼圖。預計在年後就要推出LINE貼圖的國民黨立委江啟臣說，要讓民眾感覺到他的用心與誠意。

政治人物為了宣傳自己，除了問政表現外，也常透過參與政論節目等方式，讓大眾更加了解自己。

現今科技網路的發達，民眾常透過社群網站或是社群平台獲知訊息，許多政治人物開始經營網路平台，除了製作個人的臉書專頁外，現在也開始有人製作專屬的LINE貼圖，供民眾購買下載。像是去年九合一選舉，選情最激烈的高雄市，當時2名市長候選人國民黨的韓國瑜與民進黨的陳其邁，就分別推出個人的專屬LINE貼圖。

2019年對立委來說，是準備競選連任重要的一年，因此大家一定是用盡各種方式與民眾互動、爭取支持。江啟臣就向中央社記者表示將製作專屬的LINE貼圖，與民眾互動。

江啟臣表示，現在用LINE與民眾溝通的機會多，群組多、議題廣，有時除了文字回應外，若能出現些簡單輕鬆的圖案，甚至發展出一套屬於自己的貼圖系列，與民眾互動，除了能夠提升鑑別度，也能讓民眾感受他的用心與誠意，或是讓民眾認為，好像是直接與本人在互動，提升親切感。

江啟臣說，製作了專屬貼圖，在一些回應的用詞與用語上，就能夠不那麼的僵硬，能讓一些特殊的說詞變得比較有趣與輕鬆；專屬貼圖預計在年後推出，現在正在準備一組的貼圖照片供LINE審核，敬請大家期待。

因「神力女超人」聲名大噪的國民黨立委許淑華，則要製作她自己的專屬月曆，提供給民眾。談起製作月曆的過程，許淑華表示，這次休會後，她去拍攝了2020年競選立委的文宣照，就順便穿著這次高雄市長就職時她所穿的禮服，拍了幾組照片做紀念。

許淑華說，拍完照片後，就將成品拿給友人分享，友人覺得拍的不錯，可以拿來製作月曆；至於為什麼會選擇做月曆，是因為前一陣子會有網友幫忙製作屬於她的月曆，也有不少鄉親詢問她是否有製作月曆，因此就決定將這些本來是要自己做紀念的照片，製作成月曆，送給鄉親朋友。

她也預告，除了月曆外，也可能製作桌曆，在月曆的部分，現在還在設計，但一定會有她扮演神力女超人的照片，但她手邊並沒有自己扮演女超人的照片，多是網友提供的，因此她也正在為了要選哪一張女超人照片苦惱中。（編輯：蘇龍麒/張良知）1080203