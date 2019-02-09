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民進黨創黨秘書長黃爾璇逝世 蔡總統哀悼不捨

最新更新：2019/02/09 22:16
民進黨創黨第一任秘書長黃爾璇（右2）9日辭世，享壽83歲。圖為1998年民進黨立法院黨團新舊任幹部交接儀式，圖左起為原任黨團召集人余玲雅、總召集人張俊雄、負責監交的施明德、新任黨團總召集人黃爾璇、副總召集人柯建銘。（中央社檔案照片）
民進黨創黨第一任秘書長黃爾璇（右2）9日辭世，享壽83歲。圖為1998年民進黨立法院黨團新舊任幹部交接儀式，圖左起為原任黨團召集人余玲雅、總召集人張俊雄、負責監交的施明德、新任黨團總召集人黃爾璇、副總召集人柯建銘。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北9日電）民進黨創黨第一任秘書長黃爾璇今天辭世，總統府晚間指出，總統蔡英文至感不捨與哀悼，總統也堅信，黃爾璇這份對民主的堅持，所有台灣人將會繼續傳承下去。

黃爾璇女兒低調證實，父親因心臟衰竭病逝慈濟醫院，享壽83歲。

總統府國策顧問黃爾璇今天辭世，總統府發言人張惇涵晚間表示，黃爾璇從學界到政界，從大學教授到民進黨創黨第一任秘書長，不畏戒嚴時期的威權打壓，一生堅持民主自由與台灣的主體意識，不僅是台灣政治學界的民主導師，更是國家民主轉型的重要推手。

張惇涵說，得知黃爾璇辭世，蔡總統至感不捨與哀悼，總統也堅信，黃爾璇這份對民主的堅持，所有台灣人將會繼續傳承下去。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，立法院第3屆第6會期，黃爾璇擔任民進黨團總召、他當副總召、周伯倫擔任幹事長，黃爾璇專長是公共行政，是東吳政治系教授，長期在司法及法制委員會，問政一絲不苟，是令人景仰的長者。

柯建銘說，印象最深刻就是第3屆最後一個會期，當時處理國會五法，黃爾璇是主要協商代表，他與周伯倫共同參與法案修正，現在國會朝野協商制度就是當時所建立；國會五法是立法院職權行使法、立法委員行為法、立法院組織法、立法院議事規則、立法院各委員會組織法，將國會所有議事規則法制化。

台灣日本關係協會會長也是民進黨創黨小組成員之一的邱義仁說，黃爾璇在建黨過程的貢獻先不談，民進黨建黨後建立制度，黃爾璇貢獻非常大；他印象中，黃爾璇規劃黨證是一小冊子，因為草創時期，沒有晶片卡，只要繳交黨費就在小冊子上貼小印花，用印花辨識有沒有繳交黨費。

邱義仁說，黃爾璇讓民進黨起碼像一個組織在運作，民進黨草創時期被認為草莽政黨，黃爾璇是法政學者，建黨後，很多典章制度都是出自黃爾璇之手，打下民進黨運作的基礎。

另外，台獨聯盟主席陳重光今天也透過臉書指出，黃爾璇從戒嚴時期就從事台灣獨立建國運動，是理論老師，也是勇敢穩重的運動者，請台灣人民為其哀悼。

黃爾璇是民進黨建黨10人秘密小組成員，曾任民進黨建黨工作委員會執行長，第1、2屆中央黨部秘書長，中執委、評議委員，也擔任過第2、3、4屆立法委員。（編輯：謝佳珍）1080209

黃爾璇小檔案
  • 民國25年3月5日出生
  • 學歷：公費留學日本東京大學，政治大學政治研究所博士、公共行政研究所碩士
  • 經歷：總統府國策顧問、台灣獨立建國聯盟副主席、總統府人權諮詢小組委員、立法委員、政論雜誌發行人、民進黨中央黨部秘書長、東吳大學政治系教授
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