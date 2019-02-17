蘇貞昌最愛看臉書 自嘲聲音沙啞唱歌難聽

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院長蘇貞昌1月中上任，行政院網站兒童專區更新三長檔案，其中蘇貞昌最愛看的書竟然是「臉書」，提到最拿手的歌，則自嘲「聲音沙啞，唱歌很難聽，喜歡聽別人唱歌」。

蘇貞昌在兒童專區「最喜歡的書」欄位中提到，他大書、小書、硬書、軟書都看，小學時候看諸葛四郎漫畫，看布告欄的報紙連載，長大後看文星雜誌、讀者文摘，現在每天看報紙、雜誌，大量看書，「也看臉書」。

在最喜歡的運動欄位，蘇貞昌則打趣說，他喜歡快步走路，「常常快到後面的人要用跑的」。

蘇貞昌也提到最特別的童年往事，是小時候同學下課一定會去打球，結果每次都滿身大汗來不及準時回教室上課，老師一生氣就把球沒收，說要再去打球就要先來接受處罰。

蘇貞昌說，結果他自告奮勇，代表去接受處罰，順利拿到球。他小時候覺得，這就是勇敢，努力爭取想做的事情。

行政院秘書長李孟諺分享的特別童年往事則非常逗趣，說曾經「養松鼠、養麻雀，都逃跑了」。

行政院副院長陳其邁在兒通專區檔案中表示，最拿手的歌是王菲的「紅豆」，最喜歡的運動是潛水，小時候曾想過將來要當畫家。（編輯：蘇志宗）1080217