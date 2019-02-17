史瓦帝尼經濟企畫暨發展部長吉納 抵台訪問

（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部今天表示，史瓦帝尼王國新任經濟企畫暨發展部長吉納夫婦應邀，今天至21日首度來台訪問。除了接受外交部長吳釗燮款宴外，也將參訪故宮、竹科及2109台北燈節。

外交部下午發布新聞稿表示，史瓦帝尼王國新任經濟企畫暨發展部長吉納（Hon. Thambo Gina）夫婦應台灣政府邀請，今天至21日首度來台訪問，將與台灣政府相關主管機關進行對話交流，以增進雙邊合作情誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，吉納在台停留期間將拜會經濟部、行政院農業委員會、國家發展委員會及財團法人國際合作發展基金會（ICDF)，並接受吳釗燮款宴；也將參訪國立故宮博物院、新竹科學園區探索館、新北市立圖書館及2019台北燈節等文經建設與活動，以了解台灣政經現況及多元文化。

此外，台史經濟合作協定在去年12月27日生效，為深化台史經貿交流，吉納也將出席史國駐台大使館與中國輸出入銀行合辦的「史瓦帝尼『皇家科技園區』招商投資說明會」並致詞，以鼓勵台商赴史投資。

外交部表示，台史自西元1968年建交以來，兩國邦誼篤睦，史國政府支持台灣參與國際組織一向不遺餘力，為台灣的堅實友邦。吉納這次來訪，將有助進一步深化台史雙邊合作關係。（編輯：蘇志宗）1080217