遭指為解凍預算唬弄立委 空軍：無欺騙情事

（中央社記者王承中台北13日電）空軍今天針對媒體報導為求解凍「干擾效益戰裁分析系統」案預算而唬弄立委表示，中科院接受國軍委託專案時視同公務機關，無求償程序，空軍函送立院報告是表達此原則，無欺騙情事。

根據中國時報今天報導指出，空軍委託中科院執行「空對面戰術研發-干擾效益戰裁分析系統」案，因進度落後，預算遭凍結，空軍為求預算解凍，在送達立院的解凍報告中表示已啟動求償作業。但中科院與空軍卻又否認，強調沒有簽訂求償條款，解凍報告誤寫的本意是爭取立委同意預算解凍。

空軍司令部表示，中科院依「國家中山科學研究院設置條例」及「政府採購法」等規定，接受國軍委託研製專案時，視同為公務機關，執行過程中相關付款條件、窒礙爭議，均通過各層級與階段專案管理審查機制協商解決，無司法求償程序。空軍函送立院書面報告中的精進作為是表達此原則，並無欺騙情事。

空軍司令部指出，空軍委由中科院籌建的「電戰干擾效益戰裁分析系統」，即依規範辦理，於階段性成果驗收合格後始達付款條件，目前部分工項已達成研製需求，其餘尚在持續研改中。後續將依督管機制嚴密管控，以確保系統品質符合作戰需求。

空軍司令部表示，國防自主是國家重要政策，中科院為台灣國防科技研發重鎮，多年來屢屢協助空軍突破各項研發困難，達成建軍備戰任務，雙方合作緊密，期望民眾繼續予以支持。

根據空軍日前函送立法院的報告指出，在精進作為方面，空軍與中科院在去年10月已簽署備忘錄，規劃今年上半年缺失改正後啟動本案。研發缺失導致損失及求償作業，空軍依相關規定及協議書，執行罰則，並透過每季審查會管控案件執行進度，維護空軍權益。（編輯：楊凱翔）1080513