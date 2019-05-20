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回應7缺 蘇貞昌籲郭台銘：除了說應多做一些

最新更新：2019/05/20 15:40

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）鴻海集團董事長郭台銘今天表示，台灣不僅「5缺」，還缺投資及懂經濟的領導人。行政院長蘇貞昌回應，台商需要的，政府都已做好準備，郭台銘「除了說，應該多做一些。」好好投資自己的土地、國家。

總統蔡英文在執政滿3年記者會上表示，她上任後扭轉了過去的錯誤，調整台灣經濟體質，終於迎來「投資大爆發」，台灣經濟成長率也重回四小龍之首。

不過，有意角逐2020年總統大位的鴻海集團董事長郭台銘，上午拜會雲林縣政府時仍表示，台灣不僅有「5缺」（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才），還缺投資、缺懂經濟的領導人；台北市長柯文哲也認為，民眾對政府拿出的經濟數字，還是不買單。

蘇貞昌今天出席台灣銀行行慶大會時受訪表示，民眾總是希望政府好還要更好，目前失業率為史上最低，台股成績也相當亮眼，同時，還有不少台商「用腳投票」，從過去外移中國，到現在是急著大量回流，回台投資金額已逾新台幣3000多億元，超出原先的全年目標，外資也在加碼投資台灣。

蘇貞昌指出，尤其正值美中貿易戰之際，台灣更是要抓住機會。台商所需要的土地、人力、設備及相關資源，政府都有單一窗口專人服務，做好完全準備，熱忱歡迎台商加碼投資。

他強調，郭台銘既然有百億美元資金可到美國投資，也可以好好投資自己的土地，自己的地方及國家，「除了說，應該多做一些。」（編輯：林孟汝）1080520

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