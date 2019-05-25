議員促選總統應辭市長 韓國瑜未正面回應

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市長韓國瑜將參加6月1日在總統府前凱道舉行「決戰2020、贏回台灣」的活動，面對綠營高雄市議員說韓要選總統就應辭職市長，韓國瑜未正面回應，他說到時會在總質詢答覆。

韓國瑜今天表示會參加「決戰2020、贏回台灣」的造勢活動，消息被披露後，民進黨市議員林智鴻促韓辭市長，時代力量市議員黃捷說，議會6月5日才結束，韓可以不顧市政，明顯是個落跑市長，一心想選總統就應先辭市長。

韓國瑜下午出席市民集團結婚活動前受訪，未針對議員要他辭市長一事做回應，他說等議會總質詢時再答覆。

韓國瑜也透過臉書對6月1日凱道的韓粉全國大會師活動發出4點聲明，媒體認為是在號召韓粉，也問要參加造勢活動被台北市長柯文哲質疑「高雄還要上班嗎？」

韓國瑜說：「利用假日跟下班時間，不會用到上班時間、沒有問題。」

至於聲明一事，韓國瑜表示，因為熱心後援會希望聚會，而且對目前的紛擾感到不安，所以才接受參加活動並要向大家說明報告。

行政院長蘇貞昌今天到屏東視察受訪說，不曉得韓國瑜出什麼狀況，可以搞不清楚不丹在哪裡、瑞士是不是聯合國的會員等，但不應該搞不清楚中央大力補助高雄的狀況。

媒體詢問韓國瑜會不會親自向蘇貞昌爭取經費，韓國瑜表示「一定要」，相信蘇貞昌了解「當家方知米貴」，現在高雄財政狀況困難，院長是南部子弟應該有同理心，多幫一下高雄。

韓國瑜說，議會結束後會去參加行政院院會，並提出高雄迫切需要行政院幫忙的建設，希望中央補助及玉成。（編輯：黃世雅）1080525