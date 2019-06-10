總統初選民調 賴清德盼凝聚共識拉大差距

（中央社記者葉子綱雲林縣10日電）民主進步黨總統初選民調今晚起接連五天進行。參選人之一的前行政院長賴清德呼籲全國鄉親，凝聚共識，堅定支持他出線，拉大差距，不要讓「霸王條款」在全代會發生。

賴清德這項「壯大台灣車隊遊行」，第二天行程上午從雲林北港出發，抵朝天宮、武德宮參拜後，前進彰化、台中、苗栗等地。前立委尹伶瑛、前台灣省議員蘇治洋、前雲林縣政府農業處長林慧如，以及成功大學醫學系校友會等各界在北港聲援，民眾熱情歡迎爭相握手。

武德宮管理委員會主委林安樂贈送天宮武財神法器「九節鞭」，賴清德祈求武財神保佑，台灣經濟大發展，將來若有機會當選總統，會好好運用九節鞭精神，帶領台灣經濟「一節一節往上提升」，照顧中小企業、傳統產業並投資新興事業，大力支持人工智慧、物聯網，振興經濟，讓台灣成為智慧國家、亞洲新創基金匯聚中心，創造第二次數位經濟奇蹟。

媒體提問前總統陳水扁所言蔡英文與賴清德的民調在誤差範圍內，全代會可能動用霸王條款直接提名蔡英文參選的說法。賴清德呼籲全國鄉親，今天起接連五天晚間的總統初選民調，堅定支持讓他出線，凝聚共識，將差距拉大，避免霸王條款的事情發生，團結打贏明年總統選戰。

對於香港人民以行動反對修訂「逃犯條例」，賴清德呼籲台灣人民勇敢站出來聲援，香港爭取「一國兩制」不可得，中國怎可能承諾給台灣和平。他說，「香港沒有招惹中國政府，中國就想要進一步控制香港；同樣的，台灣不招惹中國，中國仍要併吞台灣，這是每一個台灣人民都應該知道的。」

對於高雄市長韓國瑜回答「不知香港反中遊行」，賴清德說，韓不是不知道，而是不敢忤逆中國。這種情況下，如何寄望韓守護台灣，所以請大家「支持清流戰勝韓流」、「今天投韓，明天投降」，堅定支持他一起守護台灣。(編輯:孫承武)1080610