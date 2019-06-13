民進黨總統初選揭曉 綠營地方首長盼團結的開始

（中央社記者黃國芳、郭芷瑄嘉義13日電）民進黨今天公布總統初選民調結果，總統蔡英文勝出。民進黨籍地方首長包括嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安都表示，初選完就是作戰的開始，也是團結的開始。

嘉義縣長翁章梁指出，民進黨經過這麼久的總統黨內初選，民調揭曉由總統蔡英文勝出。在上次的政見發表會，候選人雙方就清楚表達整個初選結束，就是團結的開始。民進黨各個候選人都參加過黨內初選，初選完就是作戰的開始，也是團結的開始。

翁章梁說，期待蔡總統努力與前行政院長賴清德一起團結所有支持者。經過長久的黨內初選紛爭，選舉已告一段落，希望大家收拾好心情，不管是贏是輸，都要為2020年的大選一起努力。

屏東縣長潘孟安在臉書以「見證民主，團結勝利，守護台灣！」為標題，指「民進黨黨內總統初選，在預期中告一段落，小英總統將代表民主進步黨角逐下屆總統，但未來的挑戰更嚴峻。」

潘孟安說：「感佩前行政院院長賴清德呼籲團結支持小英總統的氣度，讓這場初選成為團結勝選的起步，身為從政黨員，也期盼民進黨上下一心，放下所有的紛擾，全力支持小英總統贏得明年大選。」

潘孟安指出，尤其看見香港百萬人「反送中」行動，更知道堅定守護台灣的民主、自由、人權價值，是「我們共同的責任與目標」。（編輯：黃世雅/吳佳穎）1080613