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落實動保修法精神 民團盼嚴懲殺狗吃肉

最新更新：2019/06/19 13:14

（中央社記者王揚宇台北19日電）國民黨立委王育敏與動保團體今天以「豐原狗肉案」為例，認為法院判刑過輕，呼籲政府各機關落實動保法修法內容，對於虐殺、食用犬隻案件應嚴懲。

世界愛犬聯盟與王育敏等人今天召開「虐殺、食用犬隻應嚴懲，落實動保修法精神」記者會。

王育敏指出，去年10月發生一起越南移工殺害、烹食狗肉案件（豐原狗肉案），該案犯嫌遭台中地檢署起訴，檢察官建請法院求處有期徒刑2月，併科罰金新台幣20萬元；台中地方法院今年5月審結此案，分別判處2名犯嫌拘役40日、30日，併科罰金3萬元、2萬元，全案可上訴。

王育敏說，前年4月立法院三讀修正通過動物保護法部分條文，對於宰殺或故意傷害動物者，最高可處2年以下有期徒刑或拘役，但檢視修法前後虐待殺害犬的判決，平均刑責落在拘役50日至有期徒刑3月之間，加上豐原狗肉案的判決結果，顯然判決過輕。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸說，近幾年來有動保團體表達對移工吃狗肉問題的不滿，希望司法的積極精神除了事後嚴懲外，也要肩負嚇阻犯罪的責任。

王育敏指出，檢察官應就豐原狗肉案上訴，否則難以對犯罪者起警惕之效；農委會應與動保團體合作，持續對外籍移工加強法令宣導，勞動部應依就業服務法相關規定，採取必要手段，廢止違法外籍移工的聘僱許可，並限期出境；雇主及仲介公司也應持續向外籍移工宣導，使其迅速瞭解台灣的法令，避免觸法受罰。

受邀出席記者會的勞動部勞動力發展署專委楊明傳表示，現行法令有要求雇主或仲介的宣導責任，若未宣導而移工觸法，雇主最重可罰30萬元罰鍰，甚至廢止聘僱移工許可，相關單位也會對移工加強宣導要遵守動保法。

王育敏希望，司法院於現行量刑資訊系統、量刑趨勢建議系統中，納入違反動保法的判決，供法官於具體個案量刑時參酌，並於將成立的量刑委員會中，納入違反動保法的量刑準則，改善現行量刑過輕問題。（編輯：鄭雪文）1080619

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