與青年對談 朱立倫：不接受辦造勢或包下廣告

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天晚上與青年對談。他說，如果年輕朋友建議他週末辦萬人造勢，或是包下每一個電視台的廣告，他應該都不會接受，因為他認為，黨內初選階段應理性溫和，把黨內同志當隊友。

國民黨總統初選共有5位參選人，包括鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中。

朱立倫晚上在市長官邸藝文沙龍舉辦青年座談會，與年輕人對談。朱立倫說，很多人都形容這場選舉是世代之爭，而他自己是最年輕的候選人，不過，他相信世代不該對立，一定要合作，青年是台灣的希望、國民黨的未來，國民黨一定要跟青年站在一起。

他強調，愛台灣不是哪一個政黨的專利，而是每一個政黨無論民進黨和國民黨都應該堅持。中華民國是國民黨所創建，最愛中華民國的當然就是國民黨，如果近期很多人有亡國感，那是某些政黨搞台獨造成的，但當然過度親中，也可能傷害中華民國。

朱立倫說，中華民國的價值就是民主、自由、法治、人權，因此，當香港發生反送中事件時，他也站出來支持，不是反對中國大陸，而是反中國的獨裁專制。如果用民主、自由、法治、人權的角度看很多的議題，立場就很清楚，像是同性婚姻、一例一休等，「我們才是進步價值」。

朱立倫說，國民黨不能走回頭路，不能讓年輕人失望，他也承諾，國民黨不會像民進黨過去進退失據而影響年輕人權益，他盼了解年輕人的想法，希望與會者可以給他一些建議。

不過，朱立倫說，如果年輕朋友要建議他週末辦萬人大造勢，他應該不會接受，或是建議他應該包下每一個電視台的所有廣告，他也不會接受，因為黨內初選階段應該理性、溫和，更應將黨內同志當作隊友看待。（編輯：林興盟）1080621