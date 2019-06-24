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國民黨反鐵籠公投 7月凱道辦活動邀呂秀蓮

最新更新：2019/06/24 16:44

（中央社記者王承中、葉素萍台北24日電）國民黨今天表示，抗議蔡政府強行修法沒收公投，將於7月7日在凱道舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」活動，邀請黨內總統初選參選人共同參與，也誠摯邀約多次聲援救公投的前副總統呂秀蓮。

呂秀蓮辦公室回應指出，正逢大選期間，呂秀蓮不宜參加任何政黨活動。

國民黨今天發布新聞稿表示，為抗議蔡政府無視人民的直接民權，強行修法沒收公投，國民黨將於7月7日在凱道舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」活動，邀請5位國民黨總統初選參選人共同參與，也歡迎對於蔡政府沒收公投不滿的民眾和社團齊聚嗆聲，大家一起以選票讓蔡政府下架。

國民黨主席吳敦義指出，民進黨的修法形同沒收公投的價值與意義，國民黨強烈抗議並呼籲全民響應，展現民意力量，反對蔡政府沒收公投的惡行。

國民黨表示，針對民進黨以多數暴力通過修改公投法，大幅限縮人民直接民權，國民黨中常會日前通過決議，將儘速動員全黨力量，舉行反沒收公投抗議活動。

國民黨指出，這次活動將結合國民黨民意代表及民間社團力量，同時將邀請國民黨總統初選5位參選人共同參與。國民黨也誠摯邀約多次聲援「救公投」的呂秀蓮，期盼呂秀蓮能一同參與發聲。

國民黨表示，「反鐵籠公投凱道大會師」活動主持人共有4位，包括國民黨立委王育敏，以及國民黨立委提名人洪孟楷、魯明哲、萬美玲等人。（編輯：郭萍英）1080624

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