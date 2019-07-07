駐土耳其代表鄭泰祥：反送中凸顯中國極權本質

駐土耳其代表鄭泰祥登7月號土耳其戰略評論月刊「新聞時事」（Haber Ajanda）封面人物。他強調，台灣絕不接受所謂「一國兩制」。（駐土耳其代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 108年7月7日

（中央社記者何宏儒安卡拉7日專電）駐土耳其代表鄭泰祥指出，香港「反送中」遊行及新疆維吾爾人遭關押於「再教育營」等情況，凸顯中國極權本質。面對中國打壓，台灣將尋求理念相近國家支持，爭取國際參與。

7月號土耳其戰略評論月刊「新聞時事」（Haber Ajanda）以14頁篇幅介紹台灣國際參與、兩岸關係、五加二產業創新計畫、台土雙邊關係及高教合作等議題，其中並有多篇介紹台灣對全球經濟貢獻、新南向政策下對穆斯林移工的照顧及台灣精品（Taiwan Excellence）等專題。

駐土耳其代表鄭泰祥登上該期雜誌封面人物。他接受專訪時強調，作為國際社會負責任一員及重要利益關係者，台灣人民殷切期盼參與國際組織，而中國則是阻礙台灣國際參與的最主要原因。

他強調，將台灣排除在世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等重要國際組織之外，不僅侵害台灣人民的權利，也使得全球在健康維護、傳染病防治、飛安及打擊犯罪等面向出現漏洞。

他回應中國對台灣打壓時提到，台灣政府及人民絕不接受所謂「一國兩制」方案，香港爆發的「反送中」遊行及新疆維吾爾人遭關押於「再教育營」等情況，在在凸顯中國極權本質。

在台灣與土耳其的經貿合作方面，鄭泰祥指出，由於台土尚未簽署避免雙重課稅協定，使得台灣投資多半選擇捷克、波蘭及斯洛伐克等鄰近土耳其的東歐國家，他希望兩國能儘快務實尋找互利作法。在產業合作部分，鄭泰祥認為，兩國在資通訊、智慧城市、健康、醫藥、農業等方面有無限商機可供探索。

鄭泰祥於專訪時特別呼籲，台土在教育及科研上具有相當互補互利空間，他鼓勵台土雙方大學增加互訪交流，並透過高教主管雙邊會議常態化、推動台土雙聯學位計畫、加強雙方語言交流、特定領域策略聯盟等方式，增進合作深度與廣度。（編輯：周永捷）1080707