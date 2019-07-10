與王金平吃蜜餞 朱立倫：很多酸甜苦辣在心裡

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨總統初選民調正在進行，前立法院長王金平今天邀請初選參選人朱立倫直播，兩人在直播中一同品嚐台南特產蜜餞，朱立倫笑說，這如他們的心情，有很多酸甜苦辣在心裡。

王金平的直播節目「台灣金團結」，今天晚間邀請國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫參加，兩人過去曾因「換柱」事件有過交鋒，因此這次兩人同台直播，也格外引發外界關注。

由於朱立倫過去在擔任市長時，常出席剪綵活動，曾被網友戲稱是剪綵王，晚間的直播，王金平也特別安排了一段剪綵的橋段，與朱立倫一同剪綵。此外，兩人也在直播中玩起比手畫腳、對錯考驗跳跳樂等趣味遊戲，兩人笑聲不斷，輕鬆愉快。

直播中，王金平準備了鹹酥雞請朱立倫，朱立倫則拿出今天去台南跑行程時所買的當地名產蜜餞，俗稱「鹹酸甜」，與王金平分享，朱立倫說，鹹酸甜有多重意義，是好吃的台南名產，他與王金平都是台南女婿，一方面也代表他們的心情，有很多酸甜苦辣在心裡。

直播的最後，王金平送了一隻粉紅小豬樣式的椅子，王金平表示，這隻豬很勇健、可愛，也祝福朱立倫，希望他繼續為台灣做一些事。朱立倫說，今年是豬年，大家諸事大吉，金豬報喜。朱立倫也回送王金平蜜餞與布丁等禮品。

由於國民黨總統初選民調結果，將在15日出爐，日前表態不參加初選，但強調會選到底的王金平，動向備受關注，談到未來的規劃，王金平在直播前受訪表示，以後再說，今天言之過早。一旁的朱立倫則說，他希望王金平繼續開直播，他繼續來參加。（編輯：鄭雪文）1080710