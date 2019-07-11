洛杉磯駐處迎新送舊 持續為台灣散發能量

（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）駐洛杉磯台北經濟文化辦事處今天舉行送舊迎新茶會，處長朱文祥表示：「洛杉磯是國際都市，期勉同仁持續服務僑胞，在這裡為台灣散發能量。」

洛杉磯是美國西岸大城，也是僑胞最多的地方，朱文祥說在這裡的駐外工作最忙碌，也最多元，但同仁都充滿了熱誠與使命感，想盡辦法貢獻僑界，並且深入主流社會進行交流。

洛杉磯辦事處位在市中心韓國城的辦公大樓，今天茶會上，離任人員包括洛杉磯華僑文教服務中心副主任傅以蒨，台灣書院副主任曾瑾瑗、軍協組長彭耀祖、橙縣華僑文教服務中心主任楊海華，新到任的有軍協組副組長倪之華。

傅以蒨曾經派駐法國，在洛杉磯服務3年，她說洛杉磯什麼都大，地大、車大、房子大，僑胞的能量也是最大，這段時間有幸接觸到各個不同的僑胞團體，結交許多好朋友。

傅以蒨印象最深的任務是去年總統蔡英文出訪，首次有中華民國總統踏進華僑文教中心，讓她感覺非常榮耀。

彭耀祖說，人在國外，每次看到中華民國國旗還是非常感動。剛到洛杉磯時，全家出動參加升旗典禮，兒子當年才4歲，唱國歌的時候，抱在懷裡的兒子也舉手敬禮，這個畫面上了媒體，成了回憶駐外生涯最難忘的一幕。

朱文祥除了勉勵同仁之外，並提到2028年奧林匹克運動會將在洛杉磯舉行，在此刻有許多商業機會值得僑胞大力參與，辦事處也會繼續「握過每一雙手，協助僑胞打入主流社會，展現台灣生命力」。（編輯：馮昭）1080711

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處10日舉行送舊迎新茶會，軍協組長彭耀祖（中）表示，駐外多年每次看到中華民國國旗都還是覺得很感動。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年7月11日