卓榮泰：5日曾會賴清德 沒談不分區與蔡賴配

（中央社記者葉素萍台北7日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，他5日有跟前行政院長賴清德見面，但沒有談到所謂不分區，也沒有提到「蔡賴配」的問題；他有拜託賴清德未來在立委選舉要極力幫忙。

自由時報今天報導，賴清德日前返國後，卓榮泰5日下午南下台南與賴會面。卓榮泰今天出席民進黨中執會受訪指出，5日見面屬實，但有些報導失真。

卓榮泰說，賴清德一個月前出國，前段時間，彼此都很忙，沒有見面，他知道賴清德回國後有聯繫過，5日特別去台南，向賴清德報告並說明最近的一些狀況，聽聽賴清德的意見，當然也帶去一些老朋友的問候，但是談話的內容完全沒有提到今天媒體報導的不分區立委的說明、報告、承諾、拒絕等事，完全沒有提到這個。

媒體詢問是否提到「蔡賴配」，卓榮泰說，分析很多政局發展，包括新興政黨出現、政黨內部的問題之外，當然會提到目前社會上大家關心的問題還是在於總統大選，總統大選現在人選比較明朗化時，社會當然會關注民進黨的總統候選人搭配。

不過，卓榮泰說，這完全不是他必須去傳達任何意見，因此他也沒有傳達；他當然也不可能在這個時候跟賴清德提到任何有關不分區的問題，「這個是非常失禮而且不當的，所以完全沒有提到。」

媒體追問，賴清德怎麼講蔡賴配，卓榮泰說，「沒有提到蔡賴配的問題」，這是總統要跟她的副總統候選人去談的，「總統要怎麼去談，不是我能夠越權的」。

至於賴清德的下一步，卓榮泰說，接下來讓賴清德好好把心情再釐清一下，不過，站在黨立場，他有拜託賴清德未來要極力幫忙立委選舉選情。

媒體再問，賴清德是否還有情緒上的問題，卓榮泰說「沒有、沒有，看棒球看得很高興」。至於蔡總統打電話給賴清德的事，卓榮泰說，他是看報紙才知道。（編輯：黃國倫）1080807