國民黨否認擬定黑英計畫 卓榮泰：小心玩火自傷

（中央社記者余祥台北19日電）媒體報導國民黨擬定「黑英計畫」，將強攻總統蔡英文論文疑似造假案。國民黨文傳會代理主委程美華今天說，僅討論相關報導，未做出要在此議題攻防的決議；民進黨主席卓榮泰則說，這種抹黑損人的把戲，小心玩火自傷。

媒體報導，根據國民黨11日中常會會議記錄，國民黨副主席郝龍斌以其過去任職教育部工作經驗建議，要慎重處理蔡總統博士學位疑似造假案，由黨籍立委透過質詢享有免責權，繼續追查。國民黨立法院黨團總召曾銘宗則回應，將於立法院總質詢時提出，要求行政院長蘇貞昌公布其論文。遭媒體稱，國民黨擬訂「黑英計畫」。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，當時蔡總統論文事件獲得報章媒體報導，國民黨中常會上討論相關輿情，有中常委提議，應該比照私菸案對此議題進行攻防，不過，最後並沒有做出這樣的決議，因此沒有所謂的「黑英計畫」。

卓榮泰則在臉書發文表示，看樣子，國民黨出手前是經過縝密算計，並有「黑英三部曲」：由過去任職教育部工作經驗，認定「當年的學歷查核是很嚴謹」；由黨籍立委透過質詢享有言論免責權，繼續追查此事；要求蘇貞昌公布論文。

卓榮泰說，確認當年查核程序嚴謹，胡打、亂打恐誤傷自己，所以才要藉由黨籍立委享有言論免責權作為安全防護措施，最後才逼迫蘇貞昌公布論文，企圖造成府院矛盾。查核程序嚴謹有問題嗎？享有免責權就一生免責嗎？蘇貞昌有權責公布論文嗎？這種戲碼國民黨演的下去嗎？

他說：「先好好管管你們家的韓市長吧！你們不想進行一場彬彬有禮的君子之爭，不能要我們也跟你們一樣沈淪下去」，這種抹黑損人的把戲，小心玩火自傷。（編輯：謝佳珍）1080919