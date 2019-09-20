財產申報被抹黑 蘇嘉全護名譽對300餘人提告

（中央社記者范正祥台北20日電）有關網路再度流傳抹黑立法院長蘇嘉全財產申報一事，蘇嘉全今天表示，由於嚴重損害其個人名譽，已蒐證向警方報案，目前首波將針對發文及分享共300餘人提告，盼以司法遏止不法。

立法院發布新聞稿說明，監察院廉政專刊第127期、第140期曾刊載蘇嘉全分別有兩筆新台幣3000萬元以上的個人存款，但相關存款及所屬帳戶事實是內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，並非蘇嘉全個人帳戶所有。由於蘇嘉全擔任立法院長，依慣例經推舉擔任106年、107年慶籌會主任委員，因此也循例於台灣銀行開設立帳戶並列戶名。

立法院說明，由於依法須申報財產，當經申報人向監察院授權以國民身分證號查詢介接提供帳戶資料時，台灣銀行的資料提供，誤將此帳戶列入，未能清楚敘明，造成廉政專刊錯列，引起外界誤會公私不分，蘇嘉全辦公室也於今年2月18日向申報機關監察院提出更正，監察院也公開說明並補正。

對於引起外界誤會，蘇嘉全表示，從政30多年來，克盡職守、視廉潔如生命，針對誤傳的不實資訊，也不厭其煩再三說明澄清，先前3月份曾針對臉書惡意發文者提告6人，其中2人經確認身分，都有出庭並表示認錯道歉，依法追究不予寬貸。

蘇嘉全指出，時至今日，仍有惡意在社群網路造謠抹黑，散播不實資訊，已經嚴重損害其個人名譽，所以蒐集相關事證並向警方報案，目前首波將針對發文及分享共300餘人進行提告，盼司法單位依法辦理絕不縱容，再有以身試法之人，仍將以司法遏止不法。（編輯：黃國倫）1080920