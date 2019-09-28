總統連任視覺辨識圖樣亮相 向右三角形象徵前進

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文連任競選發言人辦公室今天公布視覺識別系統。發言人阮昭雄表示，向右的三角符號象徵前進，從標準字「灣」擷取出向右的三角形符號，帶有明確的視覺動勢與方向性，象徵著「前進」，意指民主的前進、台灣的前進。

蔡總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，2020是台灣關鍵一年，「贏」是台灣人民的共同期待，不僅要贏得國際認同、贏得人民的自我肯定，更要有讓國家繼續前進的十足信念。

他說，防堵非洲豬瘟、預算編列達成財政平衡、民國108年減稅減輕年輕人負擔、股市破萬點超過16個月、台商回流投資、經濟成長率亞洲四小龍之首，贏得我們對未來政府的信心。

阮昭雄表示，小英執政，三年有成，看到台灣正不斷加速前進。內政、外交皆有具體成果。在美中貿易戰艱困的國際情勢下，台灣更是逆勢成長。

他表示，三年有成，打底做基礎，再給小英總統四年，台灣將會脫胎換骨。就如同主視覺中的「播放鍵」，台灣持續走在正確的道路上，朝希望的方向，不斷向前。

「台灣要贏，這首台灣隊長要繼續『播放』下去」阮昭雄說，視覺辨識系統強調清晰、簡潔，2020是捍衛主權關鍵的一年。這個清晰、簡潔的訊息，在視覺表現上以標準字呈現。各單字以規律比例露出、提高閱讀性、減少圖像學習，以直觀清晰的方式傳達訴求，贏取更多社會共鳴。

他說，向右的三角符號，象徵前進；「台灣要贏」象徵的不只是選舉的勝負，更是代表台灣要持續進步、團結共贏。從標準字「灣」擷取出向右的三角形符號，帶有明確的視覺動勢與方向性，象徵著「前進」，意指民主的前進、台灣的前進。

阮昭雄說，2020的大選，是台灣首位女總統再次與台灣人民並肩而行，因此在色系上，選擇「翡翠青」與「緋紅」做為雙主色系。翡翠青代表台灣人民質樸敦厚的個性，緋紅則代表女性溫和堅毅、兼容理性與感性的特質。雙主色系的使用，意味著台灣人民的支持與蔡英文總統的領導，都是不可或缺的力量。

他表示，在字體的選擇上，使用本土企業所研發的專業字體「文鼎UD晶熙黑體」。這是一套具備完整字體家族、風格簡潔流暢、易讀性高的字體。蔡英文總統連任辦公室未來推出的官方文宣，會以這套合法授權的字體進行設計。

他說，這次主視覺設計由角白設計工作室負責人莊濟寰操刀。（編輯：蘇龍麒）1080928