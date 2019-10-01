郭台銘是否見宋楚瑜 郭幕僚：不排斥

（中央社記者王承中台北1日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，現在郭台銘沒有黨籍束縛，若是郭台銘與親民黨主席宋楚瑜都有時間，不排斥見面聊一聊。不過，郭陣營未收到宋楚瑜將參選總統的訊息。

郭台銘宣布退出2020總統選舉後，動向引發關注。外傳前立法院長王金平有意爭取親民黨提名參選總統，親民黨秘書長李鴻鈞則表示，親民黨推薦總統人選，或是黨主席宋楚瑜親自參選，都有可能。

蔡沁瑜上午接受媒體聯訪時表示，郭台銘在國民黨總統初選結束後，有想要主動跟宋楚瑜聯繫，但雙方並未聯繫上。現在郭台銘沒有黨籍束縛，如果大家有時間，不排斥見面聊一聊，但郭陣營未收到宋楚瑜將參選的相關訊息。

郭台銘幕僚透露，郭當時是往參選總統做規劃，想向宋楚瑜請教對於國政的看法及意見，雙方幕僚有聯繫，但因時間無法配合，最後沒有見面。

對於外傳王金平有意爭取親民黨提名參選總統，蔡沁瑜指出，郭台銘曾說過王金平是關公好兄弟，相信王金平做決定，一定也會與郭台銘討論。郭台銘言出必行，曾說過會支持王金平的決定，也會說到做到。

針對立委選舉部分，蔡沁瑜表示，最近正在緊鑼密鼓過濾台灣民眾黨首波提名的立委參選人，看哪些人跟郭台銘的形象相符，也認同郭台銘的理念，這一、兩天內就會進行定裝照拍攝，之後會合掛看板。她說，郭台銘一直希望許年輕人一個未來，相當支持年輕人參選。

外傳郭台銘將投入新台幣3億元幫助郭家軍、民眾黨在國會爭取10席立委，台北市長柯文哲卻說，「3億不多啊，一席才花3000萬」。對此，蔡沁瑜笑說，其他的部分可能請柯文哲贊助一下。

蔡沁瑜表示，選舉沒有不花錢，但贊助要到什麼程度，郭台銘會評估。在許年輕人一個未來的前提下，當然希望能選贏，但並不是砸錢就能選得贏，金額並不是主要考量，只要郭台銘願意合掛看板、站台就是最大資源。

媒體詢問，現在網傳郭台銘將支持總統蔡英文，蔡沁瑜說，郭台銘不可能支持蔡總統，郭台銘一貫的立場就是中華民國派，下架蔡政府是郭台銘從初選以來的中心思想，網路上說郭台銘支持蔡總統完全是謠言。（編輯：楊玫寧）1081001