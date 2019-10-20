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韓國瑜晚會被砸雞蛋 卓榮泰：譴責暴力行為

最新更新：2019/10/20 13:01
民主進步黨主席卓榮泰（右2）南下彰化，為黨籍立委參選人站台，第一站先參加彰化第一選區立委參選人陳秀寶（左2）舉辦的新住民園遊會，並與新住民朋友等合影留念。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年10月20日
民主進步黨主席卓榮泰（右2）南下彰化，為黨籍立委參選人站台，第一站先參加彰化第一選區立委參選人陳秀寶（左2）舉辦的新住民園遊會，並與新住民朋友等合影留念。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年10月20日

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台南市舉辦造勢晚會，有人在韓國瑜離開時砸雞蛋，民進黨主席卓榮泰對此回應，不法的暴力行為都應該強力譴責，呼籲警政單位查明真相。

民主進步黨主席卓榮泰今天南下彰化，馬不停蹄的為4名立委參選人站台，第一站在民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富等人陪同下，先前往參加彰化第一選區立委參選人陳秀寶舉辦的新住民園遊會。卓榮泰也接受媒體聯訪，針對韓國瑜造勢晚會有人砸雞蛋等議題作出回應。

卓榮泰說，對於不法的暴力行為，大家都應該予以強力譴責，也請警政單位查明真相，給社會一個交代，往後的選舉會越來越激烈，呼籲大家理性，維持民主的品質。

也有媒體提及「韓國瑜說亡國感是被製造出來的」，卓榮泰回應，可以欺騙少數的人一時，但不可能永遠欺騙所有的人，所有人民都以高雄市民的感受來檢驗候選人，總統候選人要面對檢驗，而不是靠口號來博取人民短時間的信任，禁不禁得住考驗，是韓國瑜現在面臨最大的難題。

至於民進黨的不分區立委名單何時會出爐，卓榮泰表示，不分區立委名單提出要先成立提名委員會，先前委員會無法成立，會儘快找時間成立，再來決定提名的人選和順序，由於11月中旬就要登記，黨中央一定會在登記前確定不分區立委的名單，以往不分區立委名單都會兼顧功能性和代表性，這次的提名也會依照這個原則進行。（編輯：黃世雅）1081020

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