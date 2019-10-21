北美醫界連署聲明 譴責有心人炒作蔡總統學位

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）北美洲台灣人醫師協會（NATMA）現任總會長邱俊杰與8名歷任會長、幹部今天發表共同聲明，指責有心人炒作總統蔡英文學位議題，居心叵測，應予以譴責。

NATMA是北美洲最大的台灣人醫師團體，自2005年起以義診的方式從事國民外交，醫師自費行善，足跡走過格瑞那達、哥斯大黎加、巴拿馬、海地、尼加拉瓜、多明尼加、貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、緬甸、柬埔寨等國。

NATMA現任總會長邱俊杰與多位幹部今天以「一群身為知識份子的海外台美人醫師」的身分發布聲明，題為「台美人醫師對蔡英文總統博士學位紛爭的聲明」。

聲明指出：「我們認為原本可以理性討論的公共議題在一些人惡意的操作下，已經變了質，成為台灣不同政黨甚至中國網軍詆毀國家元首的題材。」

聲明表示：「更有甚者，騷擾及侵犯到世界聞名、百年歷史的倫敦政經學院（LSE）的學術自主權，可能影響到LSE留學生的權益以及台灣在國際學術界的聲譽。」

聲明指出，蔡總統當年返國任教，學歷經過嚴謹審核，但在總統大選逼近下被有心人士炒作，蔡總統已公布論文原稿，LSE公開證實蔡總統確實完成必要程序而授予博士學位，「證據到此，有理性的人應該就不會再繼續炒作這個議題了」。

聲明稿說：「每一個知名大學往往有其特有的傳統，但對博士學位的授予都是同樣地謹慎。我們認為那些人故意扭曲事實，引用利比亞前總統兒子的例子來打擊LSE的公信力，實在是非常地惡劣，應予以譴責。」

聲明稿的尾聲說：「我們期待所有海內外的台灣人一起來呼籲，讓台灣的選舉回復正軌，專心來思考及討論台灣的公共政策，唾棄所有抹黑或造謠的手段，建立成熟的民主政治。」（編輯：王永志）1081021