雲林女婿返鄉造勢 韓國瑜承諾力拚農漁貨外銷

（中央社記者余祥雲林24日電）雲林女婿國民黨總統參選人韓國瑜全台傾聽之旅今天到雲林，縣長張麗善上午全程陪同。韓國瑜說，許多農漁民很辛苦，東西賣不出去，若執政將由政府帶頭衝刺拚訂單爭取部分外銷，讓大家賺到錢笑哈哈。

韓國瑜全台傾聽之旅今天到雲林縣，首站參拜土庫順天宮，大批支持者高喊「凍蒜」；接下來到雲林漁會跟漁民座談，支持者不但把座談場地位子坐滿，還有人站著參與活動。

韓國瑜上午行程由張麗善、立委參選人張嘉郡，以及韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲等人陪同。

張麗善在順天宮致詞時說，歡迎雲林女婿回故鄉，雲林鄉親都很疼惜韓國瑜，不用動員，大家自動自發、熱情參與，因為雲林縣是重情重義、有感情的地方。她也喊話，自從民主政治以來，沒有跟雲林有淵源的總統參選人，這是雲林翻轉的機會，大家要大膽說出來，力挺自己人。

韓國瑜則說，他住在雲林25年，已經變成雲林縣一份子，對雲林很有感情。傾聽之旅從屏東、台南到雲林，接觸很多農、漁民，大家心聲都一樣：過得太辛苦。

韓國瑜表示，他歸納出幾點原因，包括勞動力不夠、農藥肥料貴、天然災害補助不夠、通路不好；他知道產銷的重要性，雲林縣外流人口多，經濟發展太軟弱，未來一定要加大力度改善農漁村，農、漁民、勞工、庶民日子過得好，全台都幸福快樂。

聆聽漁民意見後，韓國瑜說，在農漁業產銷上，一定要爭取部分外銷，若欠收當然沒話講，自己都吃不夠了，但若豐收、量正常，應由中央、立法院、雲林縣政府和漁會聯合搶訂單，由政府帶頭衝刺，把訂單帶回來給農漁民生產，賺到錢大家笑哈哈。

韓國瑜中午在漁會用餐，下午將繼續參拜四湖海清宮、台西安西府，並進行一日農夫體驗，晚間與農民座談。（編輯：謝佳珍）1081024