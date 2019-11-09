韓國瑜將公布副手 朱立倫：大家放心一定加分

（中央社記者余祥台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天接受專訪證實已找到副手搭擋。副手熱門人選、前新北市長朱立倫今天說，祝福韓與副手打贏選戰，大家放心，一定加分；至於是否接任競總主委，朱也說，一定有圓滿結果。

朱立倫上午到萬華馬場町紀念公園為立委參選人林郁方輔選。被問及韓國瑜即將公布副手人選一事，朱立倫說，祝福韓國瑜跟這位即將公布的副手全力以赴，共同努力打贏2020選戰。

韓國瑜也曾稱朱立倫是不錯的人選，朱立倫說，韓說的是包括朱立倫等人都很優秀，但副手必須跟韓國瑜同心協力、彼此互補、相互加分，他只能跟大家說，韓國瑜已經有非常理想的人選，他們共同支持、祝福。

至於是否可能接任韓國瑜競選總部主委，朱立倫說，一定會有圓滿的結果，上上策還是希望努力達成黨部和競總二合一的目標，但這幾天因為國民黨主席吳敦義、黨中央在忙不分區立委名單，待不分區定案後，很快會有圓滿的結果。

媒體詢問，吳敦義日前表示，可能自排不分區8至10名，朱立倫說，現在傳言滿天飛，最後的結果看13日，他盼多給年輕、專業的朋友一些機會，將來可能會變成區域立委、縣市長等戰將。（編輯：黃國倫）1081109