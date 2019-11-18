拉抬國政配 藍委籲團結強化論述

2020年總統大選，民進黨「英德配」對上國民黨「國政配」。如何拉抬「國政配」，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）等人18日接受媒體聯訪時「開藥方」，認為透過大團結與強化論述提出治國藍圖，「國政配」大有可為。中央社記者范正祥攝 108年11月18日

（中央社記者范正祥台北18日電）2020年總統大選，民進黨「英德配」對上國民黨「國政配」。如何拉抬「國政配」，多位國民黨立委今天接受媒體聯訪時「開藥方」，認為透過大團結、強化論述提出治國藍圖，「國政配」大有可為。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，雖然目前民調顯示，民進黨正副總統參選人蔡英文和賴清德的民調支持度，有一定程度暫時領先國民黨正副總統參選人韓國瑜與張善政，這是個警訊，但是在相關民調中不表態的選民比例仍然相當高。

曾銘宗說，「英德配」沒有想像中強，「國政配」也有一定競爭力，未來大有可為。

國民黨立委李彥秀指出，國民黨內部整合，「時間點到了」。黨內大團結與整合速度會越來越快，事實上，包括前新北市長朱立倫在內等人都已經在各地幫忙輔選。

李彥秀表示，選舉還沒真正進入最後白熱化的階段，現在民進黨基本上已經是就定位了，國民黨團結、整合的速度，還可以更快、更好，最後也會是大團結的。

談及「國政配」如何加分，李彥秀說，接下來必須向人民強化國政論述、向人民提出更好的治國藍圖。張善政清楚議題，國政論述活潑，可以扮演很好的角色。

國民黨立委賴士葆指出，國民黨政黨支持民調下滑，感受到部分原因是受到不分區立委提名名單影響，「我這兩天在選區跑行程，到現在大家都還在罵這份名單。」

對於國民黨不分區立委提名引發非議，黨內出現檢討聲音，也有部分人士表態選後有意角逐黨主席一職，賴士葆說，「黨主席吳敦義任期還沒到，大選結果怎樣目前也不知道，現在講這有點太早」，但是黨章未來有待修正的地方不少。（編輯：蘇龍麒）1081118