陳其邁：國民黨不分區 台灣主流社會不接受

（中央社記者吳家豪台北21日電）民進黨主席卓榮泰深夜在臉書發文致國民黨主席吳敦義，指國民黨不分區名單對國安有極大的威脅跟破壞。行政院副院長陳其邁今天表示，也許國民黨有選舉策略考量，但台灣主流社會不會接受。

陳其邁今天出席Facebook數位公民行動教室啟動日活動受訪表示，不分區名單代表的是政黨的路線和價值，國民黨提名人選包括一些親中路線人士，有些還支持香港暴警，讓人覺得名單很失望。

陳其邁認為，不分區名單的重點還是在於體現政黨路線，也許國民黨有選舉策略考量與需求，「故意走偏鋒」，但他認為台灣主流社會不會接受。

媒體詢問國民黨總統參選人韓國瑜再遭媒體報導房產爭議，陳其邁表示，韓國瑜的房子越來越多，話越講越不清楚，希望韓國瑜一次把所有房子交代清楚，否則自己買的房子不住，卻住別人的房子，讓人一頭霧水；韓國瑜向媒體提告是他的權利，但重點還是把話說清楚。

媒體追問對美國國會參議院通過法案支持香港人權的看法，陳其邁指出，全世界的民主國家都相當關心香港的情勢發展，尤其港府縱容國家暴力來鎮壓民主運動，已經超越民主國家的底線，應該要以和平對話溝通的方式，與學生及香港人民對話。用國家暴力強制鎮壓，並不能解決問題，反而會讓情勢更惡化。

談到國民黨批評台商回流政策，陳其邁說，2012年到2014年馬政府時代3年預計投資2400億元，而民進黨這次方案推動至今才10個月的預計投資已將近7000億元，是用同一套標準做出的解釋，希望國民黨不要模糊焦點。

他強調，今天有這麼多台商回流，就是因為知道現在去中國大陸投資的風險很高，而且投資環境惡化，所以大家才回到台灣投資，當台灣整體環境改善時，沒有必要唱衰台灣。（編輯：張均懋）1081121