陳以信指反滲透法倉促立法 學者：重要的是內涵

（中央社記者陳俊華台北28日電）國家政策研究基金會外交及國防組顧問陳以信今天說，反滲透法草案是想用「王立強案」來強化正當性、倉促立法；健行科技大學企業管理系教授顏建發說，有需要的東西快速通過，不見得是草率，重要的是內涵。

立法院內政委員會今天舉行「反滲透相關法制立法」公聽會，邀請陸委會副主委邱垂正列席。

內政委員會召委、民進黨立委李俊俋說，最近中國介入台灣選舉行為不斷，滲透、防堵要如何處理，希望在立法過程聽聽學者專家意見，立法院本來就是多元社會、呈現不同聲音，「學者專家的意見我們都尊重」。

國家政策研究基金會外交及國防組顧問陳以信說，若民進黨團將反滲透法草案逕付二讀，跳過委員會審查，倉促立法不符正當立法程序；既然行政院是執法機關，那行政院版本、意見在哪裡，未來執行上會不會有困難。

陳以信質疑，執政黨立法時間非常倉促，是不是想利用「王立強案」來強化正當性、抹紅國民黨，他認為王立強案要加速偵辦，但反滲透法立法腳步要放慢，一碼歸一碼；反滲透法是不是中共代理人法的借屍還魂。

健行科技大學企業管理系教授顏建發說，有需要的東西快速通過，「不見得是草率，重要的是內涵」，最核心問題是中共對大選的干預，這是最急迫的；台灣作為民主同盟一環，要捍衛民主法治，又看到香港現在的狀況，台灣在第一線受到威脅最大；法也許不完整，之後都可以再修，「立法是要安人心，這是很重要的」。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城說，中國對台滲透行為無孔不入，民意認為相關法制規定不足，他個人也認為，兩岸人民關係條例修法、訂專法要並進，如果不能有效執行，訂再多法律也沒用；但民進黨團版草案對「滲透」的定義還不夠清楚，要再更明確定義，將來執行會更具效力。

國民黨中央政策委員會副執行長吳育昇表示，反滲透法立法時機不宜、立法時空不當、立法內涵爭議過大；選前40幾天突然送出草案，是中共代理人法的2.0版，且明年大選後新民意即將產生，此時立法非常不負責。

吳育昇說，法案內容明顯有違憲爭議，侵害人權、新聞自由，會變成特別法，超越所有相關法律；之前政府才說守護國安最後一塊拼圖已經完成，「現在非要反滲透法？」且今天沒有行政院版、情治單位的版本，難道國安疑慮靠民進黨團版本就能完成嗎。

台灣智庫執行委員賴怡忠表示，如果企圖用單一立法要全部涵蓋，很有可能掛一漏萬，他認為應逐步把漏洞填起來，今年通過的國安五法是針對個別部分修補，這和反滲透法是特別針對選舉、遊說規範的範圍是不一樣的。（編輯：黃國倫）1081128