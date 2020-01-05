蔡總統桃園造勢 籲選民再給4年拚經濟護主權

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）總統蔡英文今晚出席「勇敢自信 護台同行」桃園市造勢晚會表示，希望民眾繼續支持，讓自己和所有黨籍立委候選人可以再有4年時間，鞏固主權與民主，也讓台灣的經濟再度起飛。

蔡總統晚間到桃園市出席「勇敢自信 護台同行」造勢晚會，與民進黨在桃園市提名的立委候選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、鄭寶清、蔣絜安等人同台造勢，而副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰及桃園市長鄭文燦也出席活動，現場吸引5萬名支持者共襄盛舉，更高呼「蔡英文凍蒜」以及「台灣加油」等口號，場面熱鬧感人。

蔡總統表示，選前6天再次到桃園，也感受到桃園人的熱情，自己一定和所有立委候選人力拚到最後一刻，再為台灣拚4年，讓主權與民主更穩固，也讓社會進步、經濟起飛。除了讓總統連任，讓民進黨在國會過半，也讓民進黨在桃園市提名的立委候選人全部進入國會，繼續打拚及改革。

蔡總統指出，6天之後，台灣的未來將由選民決定，這段時間以來，相信大家都有感覺，好像有一股力量要把台灣往後拉，有人說，如果蔡英文連任中華民國會滅亡、經濟會越來越慘，但在過去4年，中華民國沒有滅亡，國家主權更是一寸不讓，在台灣人民的努力下，不但經濟轉好，社會也更進步。

蔡總統表示，除了感謝桃園鄉親在4年前陪伴走完最後一哩路，今年還需要大家陪著自己再走一段改革的路。過去4年，改革國家的路比勝選的路更難走，遇到的困難也更多。但這一路走來自己沒有猶豫，因為「人民投票給我，就是希望我帶領台灣改革，帶領台灣前進，帶領台灣穩健地往前走」。

蔡總統表示，過去3天，是自己擔任總統以來心情最沉重的幾天。因為參謀總長沈一鳴及7位優秀軍中弟兄不幸殉職。昨天自己也去了參謀總長要視察的空軍第一雷達分隊，代替沈一鳴完成任務，身為三軍統帥，在國家面對這樣的情況時，這是自己必須要為國軍做的事。

蔡總統指出，在過去3年多的任期內，自己強化國防自主，除了國機國造、國艦國造，也大力推動國軍老舊營區的改造，希望保家衛國的軍人，可以有更舒適的環境。更改善軍人裝備，並在軍購上有所進步，以行動告訴國人，自己是最重視國防及軍人的中華民國民選總統。

蔡總統表示，做這些事情的目的就是要顧台灣的主權，和平要靠國防，唯有堅強的國防，才能確保主權與和平。也唯有堅強的國軍，才有堅強的國防，身為總統「我要讓軍人以保衛國家為榮。」

蔡總統說，在2016年自己剛接手政府時，台灣經濟成長率連「保一」都有問題，更連續多次負成長，在亞洲四小龍中吊車尾。政府拚經濟只有「靠中國」。但經過3年多的努力，今年就算遇到「美中貿易戰」，台灣仍是「投資大爆發、股市上萬點」，不但外資看好，台商回流，去年的經濟成長率更拚到亞洲四小龍第一名。

蔡總統指出，每名民眾都有3張選票守護台灣。不只守護台灣主權，也是守護台灣民主自由的生活方式。除了拜托大家再次力挺，讓自己帶領台灣繼續往前走。政黨票及區域立委也要集中投給民進黨，「讓國會拚過半，改革才不會只剩一半」。

蔡總統也呼籲支持民眾不要大意、鬆懈。在11日一定要去投票，更要一人拉一票，用選票告訴全世界，台灣會繼續往前走，捍衛主權、守護民主、堅持自由。（編輯：李錫璋）1090105