台大系統3校學生 募款包火車送上千人返鄉投票

國立台灣大學系統（台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學）3校學生會推動2020返鄉投票列車，與台鐵合作包車，以低於區間車票價送青年返鄉投票，10日晚間發車啟航。中央社記者陳至中台北攝 109年1月10日

（中央社記者陳至中台北10日電）國立台灣大學系統3校學生會發起的「2020返鄉投票列車」，今晚從台北車站分別往東、往西開出一班列車，載送超過1000名學生和民眾返鄉投票。

2020大選明天就是投票日，大專學生本週結束期末考，下午起陸續趕車回家，準備投下神聖的一票。為幫助學生減輕返鄉的經濟和時間成本，不少青年組織都發起募款。

台灣青年民主協會（青民協）和台灣學生聯合會（台學聯）合辦的民主返鄉列車推出「青年民主返鄉列車」，主要以客運接送，在全國各地有3300多名青年受惠。

國立台灣大學系統（台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學）3校學生會推動的2020返鄉投票列車，則是和台鐵合作包車，以低於區間車票價送青年返鄉投票。3校的返鄉列車今晚發車，從台北車站往東、往西各有一班列。

台大學生會長凃峻清表示，返鄉列車西線幾乎全部完售，東線也有許多人購買。期待透過返鄉列車，鼓勵青年回到家鄉進行社會溝通，改變地方政治型態和對青年不利的政治結構。

這次返鄉列車以「黃昏的故鄉」為主題，在投票前幾天倒數時，在臉書上搭配各站點的民主運動故事。台科大學生會會長鄧憶欣表示，透過活動搭配，提醒新世代年輕人珍惜前輩們爭取而來的投票機會。（編輯：孫承武）1090110

台灣青年民主協會和台灣學生聯合會共同發起「2020青年民主返鄉列車」募資計畫，讓超過3300名青年學子受惠，得以用較便宜的價格搭車返鄉投票，10日下午在台北車站外，大批青年集合等待發車。中央社記者裴禛攝 109年1月10日

由台灣青年民主協會和台灣學生聯合會合辦的「回家以後－2020青年民主返鄉列車」計畫，串連60所大專學生自治組織，透過群眾募資，讓學生能以較便宜的票價搭車返鄉投票，10日下午有許多青年學子到台北車站的集合點報到候車。中央社記者裴禛攝 109年1月10日

台灣大學、台灣師範大學和台灣科技大學3校學生會聯合發起返鄉投票專車活動「抱著咱的夢，來轉–2020返鄉投票列車」，10日晚間從台北車站發車，也呼籲在外求學的青年學子踴躍回家投票。中央社記者謝佳璋攝 109年1月10日